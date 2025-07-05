"В свиной крик": знакома ли вам история этого забавного выражения и еще несколько, где фигурирует свинья

Если вы любите фразеологизмы, то должны знать, что за каждым из них стоит история возникновения.

За каждым крылатым выражением стоит интересная история, о которой, часто, уже не помнят. Откуда взялось известное выражение "в свиной крик", и еще несколько, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на учительницу украинского языка Светлану Чернышеву.

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Какие истории стоят за известными высказываниями

Украинские фразеологизмы – это языковая изюминка многих украинцев, что делают речь интересной, выразительной, остроумной и колоритной. Выражения передаются из поколения в поколение, а еще изучаются в школьной программе. Поэтому впитываются в сознание украинцев с раннего детства.

Часть известных выражений образовалась из опыта, занятий, деятельности или наблюдений народа. В частности, немало их связанных с животными. Хотя уже переносное значение фразеологизма не всегда совпадает с историей возникновения.

О нескольких известных выражений где фигурирует свинья и их происхождение мы рассказываем далее. Это животное всегда было важной частью хозяйствования и рациона украинца. Поэтому неудивительно, что часть ее привычек стали выражениями и "примерялись" на поведение человека.

"В свиной крик". Можете встретить еще варианты – в "поросячий визг" или "в свиной голос". Выражение означает очень поздно, поздно, не вовремя, когда уже все закончилось или началось без тебя. Это образное выражение с легким осуждением или иронией – мол, появился тогда, когда уже и не надо.

А вот история происхождения имеет крестьянское и хозяйственное происхождение. В древности свиней выгоняли пастись на поля или в лес на свободный выгул. Часто животные возвращались домой поздно вечером, когда уже было темно. И тогда они начинали громко хрюкать, визжать – подавать свинячий голос. Поэтому, люди начали говорить: ""Пришел в свиной крик", то есть появился поздно или тогда, когда уже и не надо.

"Что же ты в свиной крик пришел – уже все пироги съели!".

"На совещание прибежал в свиной голос – когда уже все решили".

"Подложить свинью". Выражение означает что-то неприятное – нанести неприятности, сделать подлость кому-то, подсунуть что-то нежелательное.

Этнографы делают несколько предположений относительно его происхождения. Но большинство сходятся на религиозных корнях. В иудейской и исламской традициях свинина – запрещенная еда, поскольку это животное считается нечистым. Если кому-то из представителей этих религий подсовывали блюдо из свинины, это считалось оскорблением или намеренной подлостью.

Происхождение популярных выражений: смотрите видео

Это далеко не все высказывания, в которых фигурирует свинка. Вот еще несколько очень популярных:

"Как свинья в дождь" – очень неопрятно, жалко выглядеть. Сравнить с образом мокрого, грязного животного.

"Свинья всегда болото найдет" – человек всегда тянется к своей среде, даже в чистоте это животное найдет грязь

"Посади свинью за стол, а она лезет на стол" – невоспитанный человек везде ведет себя плохо.

"Я с ним свиньи пас" – быть на "ты", иметь фамильярные отношения. Часто выражение звучит в отрицании: ""Я с тобой свиней не пас!".

"Метать бисер перед свиньями" – выражение имеет библейское происхождение. Означает, зря говорить к тому, кто не способен оценить; происходит из Библии (Матв. 7:6).

"Как свинья в хомуте" – неуместно одета или одеть вещь, которая не подходит, неудачно выглядеть.

"Похожа как свинья на лошадь" – совсем не похож, то есть, полное отрицание сходства.

Какие выражения вы знаете, которые используете? Говорите на украинском и используйте языковые изюминки – фразеологизмы! И не только те в которых фигурируют животные, но и растения, например – "ободрать как липку" – слышали о таком?