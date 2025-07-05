"У свинячий крик": чи знайома вам історія цього кумедного вислову та ще кілька, де фігурує свиня

Якщо ви полюбляєте фразеологізми, то маєте знати, що за кожним з них стоїть історія виникнення.

За кожним крилатим висловом стоїть цікава історія, про яку, часто, уже не пам'ятають. Звідки взявся відомий вислів "у свинячий крик", та ще кілька, розповідає 24 Канал, посилаючись на вчительку української мови Світлану Чернишову.

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Які історії стоять за відомими висловами

Українські фразеологізми – це мовна родзинка багатьох українців, що роблять мовлення цікавоим, виразним, дотепним і колоритним. Вислови передаються з покоління у покоління, а ще вивчаються у шкільній програмі. Тому всотуються у свідомість українців з раннього дитинства.

Частина відомих висловів утворилася з досвіду, занять, діяльності чи спостережень народу. Зокрема, чимало них пов'язаних із тваринами. Хоча уже переносне значення фразеологізму не завжди збігається з історією виникнення.

Про кілька відомих виразів де фігурує свиня та їх походження ми розповідаємо далі. Ця тварина завжди була важливою частиною господарювання та раціону українця. А тому не дивно, що частина її звичок стали висловами та "примірялися" на поведінку людини.

"В свинячий крик". Можете зустріти ще варіанти – в "поросячий виск" чи "у свинячий голос". Вираз означає дуже пізно, запізно, невчасно, коли вже все скінчилося або почалося без тебе. Це образний вислів із легким осудом чи іронією – мовляв, з’явився тоді, коли вже й не треба.

А от історія походження має селянське та господарське походження. У давнину свиней виганяли пастися на поля або в ліс на вільний вигул. Часто тварини поверталися додому пізно ввечері, коли вже було темно. І тоді вони починали голосно рохкати, верещати – подавати свинячий голос. Тому, люди почали казати: "Прийшов у свинячий крик", тобто з’явився пізно чи тоді, коли вже й не треба.

"Що ж ти в свинячий крик прийшов – уже всі пироги з’їли!".

"На нараду прибіг у свинячий голос – коли вже все вирішили".

"Підкласти свиню". Вислів означає щось неприємне – завдати прикрощів, зробити підлість комусь, підсунути щось небажане.

Етнографи роблять кілька припущень стосовного його походження. Але більшість сходяться на релігійному корінні. В юдейській та ісламській традиціях свинина – заборонена їжа, оскільки ця тварина вважається нечистою. Якщо комусь із представників цих релігій підсували страву зі свинини, це вважалося образою або навмисною підлістю.

Походження популярних висловів: дивіться відео

Це далеко не усі вислови, у яких фігурує свинка. Ось ще кілька дуже популярних:

"Як свиня в дощ" – дуже неохайно, жалюгідно виглядати. Порівняти з образом мокрої, брудної тварини.

"Свиня завжди болото знайде" – людина завжди тягнеться до свого середовища, навіть у чистоті ця тварина знайде бруд

"Посади свиню за стіл, а вона лізе на стіл" – невихована людина скрізь поводиться погано.

"Я з ним свині пас" – бути на "ти", мати фамільярні стосунки. Часто вислів звучить у запереченні: "я з тобою свиней не пас!".

"Метати бісер перед свиньми" – вислів має біблійне походження. Означає, даремно говорити до того, хто не здатен оцінити; походить із Біблії (Матв. 7:6).

"Як свиня в хомуті" – недоречно одягнута чи одягнути річ, яка не пасує, недоладно виглядати.

"Схожа як свиня на коня" – зовсім не схожий, тобто, повне заперечення подібності.

Які вислови ви знаєте, які використовуєте? Говоріть українською та використовуйте мовні родзинки – фразеологізми! І не лише ті у яких фігурують тварини, а й рослини, як-от – "обдерти як липку" – чули про такий?