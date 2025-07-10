Как по-украински назвать "сыщика": слышали ли вы такие слова
- В украинском языке слово "сыщик" считается разговорным или устаревшим, и его употребление в официальных текстах нежелательно.
- Украинские соответствия для "сыщика" включают "детектив", "слідчий", "нишпорка", "слідець", "стежник", "звідун" и "розшуковець".
Кто любит детективы и читал книги или смотрел детективные фильмы на русском слышали слово – "сыщик". Но в украинском языке его нет.
Как назвать человека этой профессии – "сыщика" – на украинском, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также 5 ежедневных фраз, в которых большинство украинцев делают ошибки: проверьте себя
Кто такой "сыщик"
"Сыщик" – это герой значительного количества детективов. Его внимательность, логика, ловкость, умение решать проблемы и запутанные ситуации делает его примером для подражания. Это может быть профессией или хобби и призванием.
Однако, в украинском языке слово "сыщик" считается разговорным или устаревшим, и его употребление нежелательно в официальных текстах.
Само слово "сыщик" (сыщик) – это русский язык, который происходит от глагола "сыскать" – то есть искать, разыскивать. В русском языке он означает тайного агента, детектива, сыщика.
В древнерусском языке существовало слово "сыскъ" – "розыск, следствие", отсюда и "сыщик – "тот, кто ищет".
Но на украинском языке стоит говорить по-другому:
- детектив – ближайший нейтральный аналог,
- слідчий – название должности, уполномоченного выполнять функцию расследования,
- нишпорка – разговорное, с иронией или негативным оттенком,
- слідець – устаревшее, но исконно украинское,
- стежник / звідун – архаичные, поэтические или диалектные варианты,
- розшуковец – возможный неологизм или описательный вариант.
Например: "У справі працює досвідчений детектив" или "Той нишпорка вже третій день крутиться біля хати".
Интересно, что в советской литературе слово "сыщик" часто употреблялось в контексте жандармов, шпионов, агентов НКВД, поэтому имеет негативную окраску.
А в украинском фольклоре и народном языке преобладает слово нишпорка – это тот, кто рыщет, подглядывает, следит, часто с недоверием.
Лучше – детектив / Freepik
Кто такие "детектив" и "шпик"
Есть еще одно интересное слово, которое можно использовать вместо "сыщика" – шпик, но очень осторожно. Оно имеет два совершенно разных значения:
- кулинарное – это соленое или копченое свиное сало, обычно из хребтовой или боковой части туши.
- криминально-детективное – это жаргонное слово для полицейского, детектива или сыщика. Оно пришло из немецкого языка: Spitzel – шпион, доносчик. Часто именно его употребляли в советских переводах детективов или в криминальном жаргоне.
Слово "детектив" в нашем языке – чужак. Пришло к нам оно из английского языка – detective, где оно означает "следователь", "тот, кто раскрывает преступления". Но его корни – еще глубже, из латыни detegere → detego – "раскрывать, снимать покрывало" (de- – "с", tegere – "покрывать").
То есть буквально: "тот, кто снимает покрывало с тайны" – замечательная метафора для следователя или жанра, раскрывающего преступление.
"Детектив" имеет два значения в современном языке:
- Детектив как лицо – следователь, сыщик, агент;
- Детектив как жанр – литературное или кинематографическое произведение, в центре которого – расследование преступления.
Едва ли не самым известным детективом является Шерлок Холмс, авторства Конана Дойля, книгами о котором зачитывалось не одно поколение и его образ похож на варяга. Как и фильмами по книгам и интерпретациями на тему.
А кто-то больше ценит Эркюля Пуаро Агаты Кристи за его неповторимую манеру поведения.
Читайте книги, смотрите хорошие фильмы и говорите на украинском!