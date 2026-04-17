"Сиворотка" или "сироватка": как правильно называть этот продукт на русском языке

Кальки из русского языка или суржик мы можем услышать в названиях продуктов. И, как ни прискорбно, – из бытового языка их изъять труднее всего.

Какое слово нормативное в украинском языке – "сироватка" или "сиворотка", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

Смотрите также Не говорите "дверной косяк": у нас есть свое интересное соответствие

Как правильно сказать на украинском – "сироватка" или "сиворотка"?

Это слово кто-то знает как продукт питания, а кто-то – как косметическое средство. Но под влиянием русского языка с названием путаются.

Можно услышать слово "сиворотка". Оно кажется привычным, но на самом деле является языковым недостатком. Украинский язык имеет собственную правильную форму, которая может и не категорично, но отличается – "сироватка", которую подтверждают словари и языковеды.

Сывороткой называют:

Жидкость, которая выделяется при свертывании молока и при образовании из него кислого молока и сыра.

Жидкость, образующуюся из крови и лимфы при их свертывании вне организма и используемую в медицине как лечебное и диагностическое средство.

Косметическое средство для ухода за кожей.

И даже – вакцину.

Слово образовано от корня "сыр". А происходит от праславянского – "сировий", surovъ "кислый, жидкий". В украинском языке оно приобрело свое звучание, которое подтверждают словари:

"Словарь украинского языка" подает только форму "сироватка" – жидкость, образующаяся при свертывании молока, а также в медицинском значении (кровяная сыворотка).

Большой толковый словарь современного украинского языка также фиксирует только "сироватка".

Справочник "Неправильно-правильно" Марии Волощак прямо отмечает: "сиворотка" – это лексическая ошибка, правильный вариант – "сироватка".

А еще слово можно встретить в варианте – "сирватка", и его считают разговорным, но правильным. Интересно! Это слово в украинском языке имеет два ударения – си́ро́ватка.

А о правильно названия молочных продуктов на украинском мы писали ранее – не "молочка".

Итак, правильно говорить и писать "сироватка" – как о молочном продукте, так и о медицинских или косметических средствах. Форма "сиворотка" – это лишь калька, которая не имеет места в украинском литературном языке.