Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" назвал одно из таких слов. Речь идет о "молочке".
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Как правильно на украинском называть молочные продукты
Так, Авраменко дал такой совет украинцам: не называйте молочные продукты "молочкой". Все потому, что это не украинское слово.
В нашем языке есть древнее слово на обозначение молочных продуктов – "набіл",
– подчеркнул языковед.
И добавил: заботимся о том, чтобы Украина говорила грамотно.
Как правильно на украинском называть молочные продукты / скриншот видео
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Как правильно на украинском называть "творог"
- Авраменко также рассказывал, почему не стоит употреблять слово "творог".
- Такого слова нет в украинском языке.
- Русское слово "творог" на украинском языке будет "сир".
- А русское "сыр" – твердый сыр (укр. "твердий сир").