Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" назвав одне із таких слів. Мовиться про "молочку".
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Як правильно українською називати молочні продукти
Так, Авраменко дав таку пораду українцям: не називайте молочні продукти "молочкою". Усе тому, що це – не українське слово.
У нашій мові є давнє слово на позначення молочних продуктів – "набіл",
– наголосив мовознавець.
І додав: дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно.
Як правильно українською називати молочні продукти / скриншот відео
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Як правильно українською називати "творог"
- Авраменко також розповідав, чому не варто вживати слово "творог".
- Такого слова немає в українській мові.
- Російське слово "творог" українською мовою буде "сир".
- А російське "сыр" – твердий сир.