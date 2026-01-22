Тертка или терка – как называть правильно этот кухонный прибор
- Кухонное устройство для измельчения овощей называется по-украински "тертка" или "тертушка", а на Закарпатье – "ріселюв".
- Слово "терка" в украинских словарях имеет другие значения и не касается кухонного предмета.
В украинском языке одна буква в очень похожих словах может обозначать разные предметы, функции которых очень разные. Поэтому – не стоит путать.
Каким словом правильно называть кухонное устройство – терка или тертка, рассказываем ссылаясь на Википедию.
Смотрите также Вареники или пироги: какое из этих слов правильное в украинском языке
Как же название правильное – терка или терка?
Как называть один из самых популярных ручных кухонных девайсов, который есть у каждой хозяйки – терка или тертка. Даже здесь можно допустить ошибку. Обратимся к словарям.
Металлическую пластину с густо пробитыми мелкими отверстиями, об острые края которых трут что-либо – картофель, морковь яблоки, словари называют тертка или тертушка. А еще есть диалектическое название – риселюв / реселив / реселюв, именно так это устройство называют на Закарпатье.
Терки изготавливают из металла, пластмассы или дерева, к которым крепят ножи из металла разнообразного профиля для измельчения или фигурного нарезания овощей, фруктов или других пищевых продуктов.
Главное не говорите русское "тёрка" (с буквой "ё" и ударением на первый слог) или калькированное тьорка.
А еще "терткою" называют покрытый серой узкий бок спичечного коробка, о который трут спичкой. Кто об этом знал?
Интересно, что и слово "терка" есть в украинских словарях. Так "Словник.UA" подает такие определения для этого предмета:
- терка – это сельскохозяйственная машина для вылущивания семян из головок клевера, льна и т.д
- терка – малярный инструмент в виде дощечки с ручкой для разглаживания штукатурки.
- терка – острые твердые зубчики на языке некоторых моллюсков, которыми они захватывают и измельчают пищу.
А этот предмет – терка / Freepik
Эти определения отнюдь не касаются кухонного предмета.
Отдельное название имеет терка, которую используют для нарезания капусты или овощей пластинками – шинковка. Она может быть отдельным предметом разных размеров, или секцией на металлической терке.
Хотя в различных сообщениях, можно встретить названия как терка, так и тертка.
Подобные сомнения возникают с названием другого кухонного девайса – полоник или ополоник, о котором 24 Канал писал ранее.
Кажется – мелочь, но даже такие привычные предметы имеют свои ПРАВИЛЬНЫЕ названия, которые точно не стоит путать. Говорите на украинском!