Каким словом правильно называть кухонное устройство – терка или тертка, рассказываем ссылаясь на Википедию.

Смотрите также Вареники или пироги: какое из этих слов правильное в украинском языке

Как же название правильное – терка или терка?

Как называть один из самых популярных ручных кухонных девайсов, который есть у каждой хозяйки – терка или тертка. Даже здесь можно допустить ошибку. Обратимся к словарям.

Металлическую пластину с густо пробитыми мелкими отверстиями, об острые края которых трут что-либо – картофель, морковь яблоки, словари называют тертка или тертушка. А еще есть диалектическое название – риселюв / реселив / реселюв, именно так это устройство называют на Закарпатье.

Терки изготавливают из металла, пластмассы или дерева, к которым крепят ножи из металла разнообразного профиля для измельчения или фигурного нарезания овощей, фруктов или других пищевых продуктов.

Главное не говорите русское "тёрка" (с буквой "ё" и ударением на первый слог) или калькированное тьорка.

А еще "терткою" называют покрытый серой узкий бок спичечного коробка, о который трут спичкой. Кто об этом знал?

Интересно, что и слово "терка" есть в украинских словарях. Так "Словник.UA" подает такие определения для этого предмета:

терка – это сельскохозяйственная машина для вылущивания семян из головок клевера, льна и т.д

терка – малярный инструмент в виде дощечки с ручкой для разглаживания штукатурки.

терка – острые твердые зубчики на языке некоторых моллюсков, которыми они захватывают и измельчают пищу.

А этот предмет – терка / Freepik

Эти определения отнюдь не касаются кухонного предмета.

Отдельное название имеет терка, которую используют для нарезания капусты или овощей пластинками – шинковка. Она может быть отдельным предметом разных размеров, или секцией на металлической терке.

Хотя в различных сообщениях, можно встретить названия как терка, так и тертка.

Подобные сомнения возникают с названием другого кухонного девайса – полоник или ополоник, о котором 24 Канал писал ранее.

Кажется – мелочь, но даже такие привычные предметы имеют свои ПРАВИЛЬНЫЕ названия, которые точно не стоит путать. Говорите на украинском!