Котрим словом правильно називати кухонний пристрій – терка чи тертка, розповідаємо посилаючись на Вікіпедію.

Як ж назва правильна – тертка чи терка?

Як називати один з найпопулярніших ручних кухонних девайсів, який є у кожної господині – терка чи тертка. Навіть тут можна припуститися помилки. Звернемося до словників.

Металеву пластину з густо пробитими дрібними отворами, об гострі краї яких труть що-небудь – картоплю, моркву яблука, словники називають тертка або тертушка. А ще є діалектична назва – ріселюв / реселів / реселюв, саме так цей пристрій називають на Закарпатті.

Тертки виготовляють з металу, пластмаси чи дерева, до яких кріплять ножі з металу різноманітного профілю для подрібнення чи фігурного нарізання овочів, фруктів або інших харчових продуктів.

Головне не кажіть російське "тёрка" (з літерою "ё" та наголосом на перший склад) чи кальковане тьорка.

А ще "терткою" називають укритий сіркою вузький бік сірникової коробки, об який труть сірником. Хто про це знав?

Цікаво, що і слово "терка" є в українських словниках. Так "Словник.UA" подає такі визначення для цього предмета:

терка – це сільськогосподарська машина для вилущування насіння з головок конюшини, льону тощо

терка – мулярський інструмент у вигляді дощечки з ручкою для розгладжування тинькування.

терка – гострі тверді зубчики на язику деяких молюсків, якими вони захоплюють та подрібнюють їжу.

А цей предмет – терка / Freepik

Ці визначення аж ніяк не стосуються кухонного предмета.

Окрему назву має тертка, яку використовують для нарізування капусти чи овочів пластинками – шатківниця. Вона може бути окремим предметом різних розмірів, або секцією на металевій тертушці.

Хоча у різних дописах, можна зустріти назви як тертка, так і терка.

Подібні сумніви виникають з назвою іншого кухонного девайса – полоник чи ополоник, про який 24 Канал писав раніше.

Здається – дрібниця, але навіть такі звичні предмети мають свої ПРАВИЛЬНІ назви, які точно не варто плутати. Говоріть українською!