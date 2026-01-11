Яка різниця між "варениками" і "пирогами", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".

Як правильно називати страву – вареники чи пироги?

В багатьох українських родинах є страва, яку готують у вихідний, і це процес стає родинним звичаєм. І однією з таких є вареники. Втім, у різних регіонах різниться назва, а тому ведеться суперечка – вареники чи пироги.

Переглядаючи відеорецепти, ви можете зустріти, як автори називають вареники – пирогами. Чому ж виникає така суперечність? Це пояснюється наявністю діалектів, яких в Україні 15. Тому для певного регіону така назва типова, і місцеві мешканці знають про що йде мова.

Українські словники фіксують обидва слова та дають такі пояснення:

Пироги – печений виріб із тіста з начинкою, мають хрустку скоринку й соковиту начинку.

– печений виріб із тіста з начинкою, мають хрустку скоринку й соковиту начинку. Вареники – українська національна страва з бездріжджового тіста з ягідною, сирною, м'ясною або овочевою начинкою, яку варять в окропі або на парі.

Слово "пироги", для позначення вареників, можна почути на Заході України. Можливо воно утворилося під впливом полонізму – pierogi (пєрОгі), де так називається ця страва.

Цікаво! Слово "пиріг" утворене від праслов'янського ріrъ – бенкет. І ця страва вважалася урочистою, оскільки потрібно затратити чимало часу, щоб приготувати страву – замісити дріжджове тісто, приготувати начинку, затопити піч та випекти виріб.

Хоч у літературній українській мові ці слова не є взаємозамінними, в діалектах вареники припустимо називати "пирогами". ️

Ну а походження назви "вареники", походить від дієслова варити. Суть страви: шматочки прісного тіста з начинкою (сир, картопля, капуста, м’ясо, ягоди тощо), які варять у воді чи на парі. Їх подають зі сметаною, маслом, шкварками. Можливо у давнину їх могли називати "варені пироги", але згодом закріпилася окрема назва.

Ця традиційна українська страва – символ народної кухні, а також обрядова страва, яка присутня на Святвечірньому столі. А начинки найрізноманітніші, і солодкі (ягоди, чорнослив, мак, солодкий сир з родзинками), і солоні (капуста, картопля, гриби) та інші – хто з чим любить.

Ну а і є варіанти – пиріжки. Для когось це печена булочка з начинкою, а для когось – смажений в жирі на сковорідці виріб.

Важливо! Традиційні українські вареники – невеликі трикутні чи заокруглені у формі півмісяця вироби з бездріжджового тіста. Така форма не випадкова – це обрядова жертовна страва, які приносили на вівтар богам. Здебільшого для тіста використовують пшеничне борошно, а ще можна житнє, гречане та ячмінне. Спробуйте новий смак.

Знайте літературну різницю між вареником і пирогом, але не виправляйте, коли вам здалося, що щось не так – це може бути діалектизм.