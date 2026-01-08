Яке зі слів для приготування їжі правильне – "жарити" чи "смажити", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення радіоведучої та мовознавиці Ольги Багній.

Як правильно – смажити чи жарити?

Серед щоденних справ у кожного є приготування їжі. І серед безлічі рецептів, є страви які готуються шляхом "смаження" чи "жарення" – це можна робити з рибою, м'ясом, овочами.

У багатьох кулінарних відеороликах можна почути обидва слова, і ведеться суперечка, що одне з них росіянізм, калька чи суржик.

Однак, як демонструють словники, в українській мові є обидва слова з позначкою "синонім" чи "те саме".

"Смажити / жарити" – це готувати їжу із жиром на вогні, на жару без використання води.

Правильно вживати і "смажити", і "жарити" – обидва слова є нормативними в українській мові.

Олександр Пономарів, відомий український мовознавець, пояснював, що "жарити" і "смажити" – це синоніми, але в літературній мові краще вживати "смажити".

Ольга Багній, ведуча "Правильно українською", наголошує: головна помилка – вважати "жарити" неправильним. Це слово має право на існування, але стилістично воно менш нейтральне.

Як казати правильно: дивіться відео

Проте деякі мовознавці, як от Ольга Ходацька, радять розрізняти цих два процеси приготування за принципом використання додаткових девайсів та вогню.

Якщо ви для приготування використовуєте сковорідку (це не єдина назва посуду), казанок, каструлю чи інший посуд, а також жир, то цей процес – смаження.

А якщо ж головне джерело тепла вогонь чи вугілля, без посуду, і їжа нанизана на шампурі чи використовується решітка для гриля, то тут правильнішим словом буде – жарити. Оскільки тут за основу взяте слово "жар", яким позначають розжарене вугілля, що горить без полум'я.

Різниця у процесі приготування: дивіться відео.

Втім, помилкою не буде, якщо ви будете використовувати слова як взаємозамінні, то лише ваш смак та звичка.

Цікаво! Слово "жар" – багатозначне. В українській мові означає розжарене вугілля без полум’я, сильне тепло або спеку; підвищену температуру через хворобу; у переносному значенні – пристрасть, емоційне напруження, палке почуття: жар серця. Спільнокореневими для нього є: жарина, жарити, жарко, жарівня та інші.

Отже, обидва слова правильні, але якщо ви пишете офіційний текст, кулінарну книгу чи освітній матеріал – краще використовувати "смажити". У побутовому мовленні чи художньому стилі цілком природно звучить і "жарити". Це гарний приклад того, як українська мова зберігає багатство синонімів, але водночас має свої стилістичні норми.