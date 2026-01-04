Про різницю між словами "базар" та "ринок" розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення авторки та ведучої освітньої програми "Правильно українською" Ольги Багній.

"Базар" чи "ринок" – як правильно?

Якщо ви любите живе спілкування та атмосферу продажу та можливість поторгуватися, то певно полюбляєте ходити на базар. А ще кажуть – піти за покупками на ринок. То як же правильно називається це місце торгівлі – базар чи ринок?

У "Словнику української мови" (СУМ-11) подано таке визначення слів:

БАЗАР – місце, де відбувається торгівля чи торгівля, що відбувається на відкритому просторі.

РИНОК – це теж місце, де відбувається торгівля. Але також – також економічна категорія, тобто "сфера товарообміну" – пропозиція і платоспроможний попит на товари у масштабі світового господарства – ринок капіталу.

Яке походження слів – ринок та базар?

Обидва слова є нормативними, але мають різні відтінки значення, а ще – різне походження.

Базар – запозичене з тюркських мов bāzār – "торг, місце торгівлі". У багатьох мовах світу це слово означає традиційний східний торговий майданчик.

Ринок – має корені з німецької мови, і прийшло через посередництво польської та позначає, прощу, майдан де і відбувалася торгівля раніше. Сьогодні у багатьох містах, з середньовічною історією, головні площі мають назви Ринок, як у Львові, чи у Кам'янці-Подільському, який має площі Польський ринок та Вірменський ринок.

Базаром також називають галасливі скупчення людей, гамір, як і – ярмарок.

Цікаво! А ще "базаром" називають місця масового гніздування чи скупчення птахів – пташиний базар.

Тому, якщо мова іде про продукти чи інші побутові товари та речі широкого вжитку, можна казати – і базар, і ринок. А про сферу товарного обміну кажемо тільки – ринок.