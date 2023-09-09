Тимоти Снайдеру вручили награду Почетного доктора одного из украинских вузов

Американскому историку и писателю Тимоти Снайдеру вручили награду Почетного доктора Каразинского университета. Звание он получил еще в марте.

Вручение прошло в стенах Минобразования Украины. Награду Почетного доктора университета профессору Снайдеру вручила команда Каразинского университета.

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Тимоти Снайдеру вручили награду Почетного доктора Каразинского университета

Глава МОН Оксен Лисовой отметил: Тимоти Снайдер – не только выдающийся историк современности, но и настоящий друг Украины.

Именно из его работ множество людей по всему миру открыли для себя Украину, нашу правдивую историю и ценности, которые мы разделяем и защищаем в войне с русской ордой. Благодарен профессору Снайдеру за его последовательную поддержку Украины. Бесценно, когда интеллектуалы такого уровня вступают в борьбу на нашей стороне. В единстве победим,

– написал министр образования.

Кто такой Тимоти Снайдер Тимоти Дэвид Снайдер – американский историк и писатель. Профессор Йельского университета. Специалист по истории Восточной Европы и, в частности, истории Украины, Польши, России. Занимается в основном историей XX века. Исследователь национализма, тоталитаризма и холокоста. Действующий член НТШ-Америка. Владеет украинским языком, который выучил за один год.

Отметим: Харьковский национальный университет имени Каразина присвоил звание почетного доктора американскому историку Тимоти Снайдеру еще в марте 2023 года. Соответствующее решение принял Ученый совет вуза.