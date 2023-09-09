Вручення відбулось у стінах Міносвіти України. Відзнаку Почесного доктора університету професору Снайдеру вручила команда Каразінського університету.

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Тімоті Снайдеру вручили відзнаку Почесного доктора Каразінського університету

Очільник МОН Оксен Лісовий наголосив: Тімоті Снайдер – не лише видатний історик сучасності, а ще й справжній друг України.

Саме з його праць безліч людей про всьому світу відкрили для себе Україну, нашу правдиву історію та цінності, які ми поділяємо та захищаємо у війні з російською ордою. Вдячний професору Снайдеру за його послідовну підтримку України. Безцінно, коли інтелектуали такого рівня вступають у боротьбу на нашому боці. У єдності переможемо,

– написав міністр освіти.

Хто такий Тімоті Снайдер Тімоті Девід Снайдер – американський історик та письменник. Професор Єльського університету. Фахівець з історії Східної Європи та, зокрема, історії України, Польщі, Росії. Займається переважно історією XX століття. Дослідник націоналізму, тоталітаризму та голокосту. Чинний член НТШ-Америка. Володіє українською мовою, яку вивчив за один рік.

Зауважимо: Харківський національний університет імені Каразіна надав звання почесного доктора американському історику Тімоті Снайдеру ще у березні 2023 року. Відповідне рішення ухвалила Вчена рада вишу.