Не "тяпка" и не "мотыга" –как называть этот огородный инструмент на украинском

Тем, кто работает на огороде или в саду, точно известен этот инструмент. Но даже его называют в разных уголках страны по-разному, и как ни прискорбно, – на русский манер тоже.

Какое литературное название у этого девайса – "сапа", "тяпка" или "мотыга", рассказываем со ссылкой на "Горох".

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Как называть инструмент для прополки грядок?

Только начинается огородный сезон, сразу возникает языковой вопрос – как правильно называть ручные инструменты на украинском. В частности, немало названий у инструмента, которым мы пропалываем грядки – "сапа", "тяпка" или "мотика". Является ли какое-то из них русинизмом?

Заглянув в словари найдем два слова: "сапа" и "мотика". Но они различаются по толкованию:

Сапа – ручное сельскохозяйственное орудие для рыхления почвы и уничтожения сорняков, которое представляет собой металлическую лопатку, насаженную перпендикулярно на деревянный черенок. Сапа пришла к нам через польский ( sapa ). От него происходит и знакомый всем глагол "сапать" .

Мотика тоже есть в словарях и так называют древнейшее ручное орудие для обработки почвы под посев в форме палки, обычно с каменным или металлическим клинком. Можно считать, что это уже исторический термин. Слово очень древнее, родственное с глаголом "мотыжить" – обрабатывать землю мотыгой. Хотя сегодня так называют и сапу.

Кстати, интересно, что даже работая "мотикою", мы "сапаємо" грядки. Вот такая языковая неожиданность: название действия происходит от одного слова, а название инструмента может быть совсем другое.

Обратите внимание! Что в украинском есть "мотика", но нет – "мотыги", это уже россиянизм.

А что касается "тяпки", то это слово тоже употребляется, преимущественно на Востоке Украины. Однако, оно пришло из русского: "тяпка" от тяпать – рубати, бить (оттяпать – тоже оттуда). Во многих регионах оно распространено в бытовой речи и вы понимаете почему, однако в литературном украинском языке его нет.

Поэтому если хотите говорить по-украински естественно и литературно, смело берите в руки "мотику" или "сапу". Можно еще сказать – сапка, сапачка, копаница.

Интересно! Что военные термин "сапа" знают в другом значении – окоп, траншея, ход сообщения, которые роют по направлению к позициям противника для постепенного и незаметного приближения к нему.

И несмотря на невероятный технический прогресс – искусственный интеллект, компьютеризацию, роботизацию и другие изобретения, этот инструмент используют в течение нескольких тысячелетий. И даже сейчас сапу "совершенствуют" – делают легче, ловчее, например из полотна ленточной пилы.

А чтобы вы не использовали русинизмы в названиях овощей, которые будете пропалывать на огороде, мы ранее писали как называть на украинском "свеклу", "морковь", "укроп", "тыкву" и другую овощи, в названиях которых допускаются ошибки.

А как в вашей семье говорят: "сапа", "мотика" или все-таки "тяпка"?