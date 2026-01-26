После нее – не до смеха: учительница назвала токсичную для учеников фразу

Учительница зарубежной литературы из Черновцов Алина Мец назвала токсичную для учеников фразу. Педагог считает, что эта фраза "убивает" в ученике личность.

Мец говорит, что это завуалированный способ пристыдить ребенка перед одноклассниками. Об этом она рассказала в своем видео в тиктоке.

Смотрите также Почему учителя не ставят оценок за выполненное домашнее задание: педагог раскрыла секрет

Какая фраза является для учеников токсичной?

Педагог назвала популярную как в 90-х годах, так и сегодня для некоторых учителей фразу: "Скажи вслух, мы посмеемся все вместе". При этом заметила, что после этих слов учителя уже никто не смеялся.

Потому что эта фраза никогда не создавалась для юмора. Это завуалированный способ пристыдить ребенка перед одноклассниками,

– отметила учительница из Черновцов.

И рассказала, как действует в случае если видит, что ученики на уроке с чего-то смеются.

Когда я вижу смех учеников, я просто говорю: "Похоже, там что-то действительно крутое, подойдешь расскажешь мне после урока лично, потому что сейчас у нас очень важный момент и я не хочу, чтобы вы его пропустили,

– уточнила она.

Какая фраза учителя "убивает" в ученике личность: смотрите видео

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Учительница также спросила у украинцев, говорили ли им эту фразу в школе и какие чувства она у них вызвала. Вот что они ответили:

Говорили. В зависимости от учителя воспринимается по-разному, но чаще всего неприятно, хоть и понимаю, что смеяться на уроке = отвлекать себя и других (но все же: смех – то такое чувство, которое не стоит приглушать).

Таких похожих фраз, к сожалению, есть много.

Да, стыдно.

Так, стыд, а потом я им не доверяла.

Так, угнетение.

Смотрите также "Испытаю на своих учениках": 12-летний украинец поразил сеть методикой изучения стихов

Почему учителя не ставят оценок за выполненное домашнее задание?