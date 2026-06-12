Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Учеба Саморазвитие Не "толчьонка": как по-украински назвать картофельное пюре
12 июня, 13:36
16
Обновлено - 12:59, 14 июня

Не "толчьонка": как по-украински назвать картофельное пюре

Олеся Кух

Даже известные популярные блюда в каждом языке могут иметь свои названия. Оно образуется от названий составляющих частей или способа приготовления.

В чём заключается ошибка в названии блюда "толчёнка", рассказываем со ссылкой на "Горох".

Смотрите также Не "мороженое": как на украинском языке называть любимый летний десерт

Как называть "толчьонку" на украинском языке?

Это блюдо из картофеля для многих является любимым. Оно – быстрый гарнир для повседневных и изысканных ресторанных блюд.

А вот с названием – не все так однозначно. В меню кафе и ресторанов чаще всего можно встретить "пюре". А в разговорной речи бытует вариант – "толчьонка". Хотя большинство языковедов утверждают, что это название – русизм.

Интересно, что эту тему, обсуждение названия блюда, можно встретить во многих социальных сетях. И в комментариях мелькают названия из разных уголков Украины. Можно услышать:

  • товчениця;
  • товчанка;
  • товмачка;
  • топтанка;
  • топчанка;
  • товтані крумплі;
  • товчушка;
  • товканька;
  • тумачі (тувмач);
  • тукмачі;
  • товканиця;
  • товченка;
  • мнячка / м'ячка;
  • мнена / мнята картопля;
  • ковмачка;
  • бараболяна товчениця.

Как видим, большинство названий происходят от действия или процесса приготовления блюда – глагола "товкти", то есть " "разминать, измельчать толкушкой или "м'яти / розминати". А вот "толочь", отсюда и "толчёнка"  – это точно русизм.

Картофельное пюре со шпинатом: смотрите видео

Интересно, что единого литературного названия нет. Даже словари чаще всего предлагают"картофельное пюре" — блюдо из отварного и размятого картофеля, обычно с добавлением молока, сливочного масла или сливок. Но ведь можно сказать и:

  • На вечерю була товчениця з підливою.
  • Бабуся приготувала смачну картопляну товченку.

А вот вариантов приготовления блюда – множество: можно добавить зелень (лук, укроп, шпинат); батат; из молочных продуктов: молоко (горячее или холодное), масло, сметану или сливки; яйца.

Товченица и другие варианты являются чисто украинскими образованиями от глагола"товкти". Поэтому, если хочется придать речи народный колорит, можно смело использовать и дальше свои региональные варианты.

Связанные темы:

Украинский язык
Учеба
Саморазвитие