В чём заключается ошибка в названии блюда "толчёнка", рассказываем со ссылкой на "Горох".

Смотрите также Не "мороженое": как на украинском языке называть любимый летний десерт

Как называть "толчьонку" на украинском языке?

Это блюдо из картофеля для многих является любимым. Оно – быстрый гарнир для повседневных и изысканных ресторанных блюд.

А вот с названием – не все так однозначно. В меню кафе и ресторанов чаще всего можно встретить "пюре". А в разговорной речи бытует вариант – "толчьонка". Хотя большинство языковедов утверждают, что это название – русизм.

Интересно, что эту тему, обсуждение названия блюда, можно встретить во многих социальных сетях. И в комментариях мелькают названия из разных уголков Украины. Можно услышать:

  • товчениця;
  • товчанка;
  • товмачка;
  • топтанка;
  • топчанка;
  • товтані крумплі;
  • товчушка;
  • товканька;
  • тумачі (тувмач);
  • тукмачі;
  • товканиця;
  • товченка;
  • мнячка / м'ячка;
  • мнена / мнята картопля;
  • ковмачка;
  • бараболяна товчениця.

Как видим, большинство названий происходят от действия или процесса приготовления блюда – глагола "товкти", то есть " "разминать, измельчать толкушкой или "м'яти / розминати". А вот "толочь", отсюда и "толчёнка" – это точно русизм.

Картофельное пюре со шпинатом: смотрите видео

@recepti_dariko КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ со шпинатом ️‍ рецепт в описании ️ ЕСЛИ понравился РЕЦЕПТ, ПОСТАВЬТЕ ЛЮБУЮ РЕАКЦИЮ ️ ЧТОБЫ Я ПОНИМАЛА, ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ ТО, ЧТО Я ДЕЛАЮ️ картофель 700-800 г шпинат 150 г молоко 1 ст. сливочное масло — 40-50 г соль 1️⃣ Картофель очистить и нарезать. Посолить, залить водой, отварить до готовности. 2️⃣Шпинат измельчить в блендере с горячим молоком. 3️⃣ Из готового картофеля слить воду, добавить сливочное масло, сделать пюре. 4️⃣ Добавить молоко со шпинатом, хорошо перемешать. Все! Подавать горячим. ️ При минимуме усилий получается потрясающее необычное картофельное пюре. Ваши дети будут в восторге, да и не только дети! ️Не забудьте подписаться и поставить ️, чтобы видеть мои рецепты и дальше! Это БЕСПЛАТНО Приятного аппетита))) #картофельноепюре #пюресошпинатом #рецептынаукраинском #рецепты #зеленоепюре #салатовоепюре #новыйрецепт #простойрецепт #рецептгарнира #готовимдома #едакаждыйдень #готую #гарнирдаррико #быстроивкусно #еда #вкусно #рецептыдарико #готовимвместе #готовимсомной #вкусности #вкусняшки #гарнир ♬ Infinity (Piano Version) - Jaymes Young

Интересно, что единого литературного названия нет. Даже словари чаще всего предлагают"картофельное пюре" — блюдо из отварного и размятого картофеля, обычно с добавлением молока, сливочного масла или сливок. Но ведь можно сказать и:

  • На вечерю була товчениця з підливою.
  • Бабуся приготувала смачну картопляну товченку.

А вот вариантов приготовления блюда – множество: можно добавить зелень (лук, укроп, шпинат); батат; из молочных продуктов: молоко (горячее или холодное), масло, сметану или сливки; яйца.

Товченица и другие варианты являются чисто украинскими образованиями от глагола"товкти". Поэтому, если хочется придать речи народный колорит, можно смело использовать и дальше свои региональные варианты.