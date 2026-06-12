В чём заключается ошибка в названии блюда "толчёнка", рассказываем со ссылкой на "Горох".

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Как называть "толчьонку" на украинском языке?

Это блюдо из картофеля для многих является любимым. Оно – быстрый гарнир для повседневных и изысканных ресторанных блюд.

А вот с названием – не все так однозначно. В меню кафе и ресторанов чаще всего можно встретить "пюре". А в разговорной речи бытует вариант – "толчьонка". Хотя большинство языковедов утверждают, что это название – русизм.

Интересно, что эту тему, обсуждение названия блюда, можно встретить во многих социальных сетях. И в комментариях мелькают названия из разных уголков Украины. Можно услышать:

товчениця;

товчанка ;

товмачка;

топтанка;

топчанка;

товтані крумплі;

товчушка;

товканька;

тумачі (тувмач);

тукмачі;

товканиця;

товченк а;

мнячка / м'ячка;

мнена / мнята картопл я;

ковмачка;

бараболяна товчениця.

Как видим, большинство названий происходят от действия или процесса приготовления блюда – глагола "товкти", то есть " "разминать, измельчать толкушкой или "м'яти / розминати". А вот "толочь", отсюда и "толчёнка" – это точно русизм.

Картофельное пюре со шпинатом: смотрите видео

Интересно, что единого литературного названия нет. Даже словари чаще всего предлагают"картофельное пюре" — блюдо из отварного и размятого картофеля, обычно с добавлением молока, сливочного масла или сливок. Но ведь можно сказать и:

На вечерю була товчениця з підливою.

з підливою. Бабуся приготувала смачну картопляну товченку.

А вот вариантов приготовления блюда – множество: можно добавить зелень (лук, укроп, шпинат); батат; из молочных продуктов: молоко (горячее или холодное), масло, сметану или сливки; яйца.

Товченица и другие варианты являются чисто украинскими образованиями от глагола"товкти". Поэтому, если хочется придать речи народный колорит, можно смело использовать и дальше свои региональные варианты.