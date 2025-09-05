Топ вузов Украины: Минобразования назвало самые популярные университеты
- Тройку лидеров среди учреждений высшего образования Украины возглавляют "Львовская политехника", ЛНУ имени Ивана Франко и КНУ имени Тараса Шевченко.
- Университеты из Харькова стали менее популярными из-за соображений безопасности.
Тройку лидеров среди вузов Украины, которые в течение нескольких лет выбирают абитуриенты, назвало Министерство образования. Эти высшие учебные заведения всем известны.
Какие вузы Украины среди лучших?
Список лучших университетов назвал Олег Шаров, Генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины в интервью. Рейтинг определялся из вузов, которые чаще всего выбирали абитуриенты. И стоит сказать, что уже несколько лет он не меняется.
На первом месте "Львовская политехника", затем ЛНУ имени Ивана Франко и КНУ имени Тараса Шевченко,
– сказал Олег Шаров.
Он отметил, что ранее среди лидеров всегда были и ЗВО из Харькова. Однако, по соображениям безопасности абитуриенты стали реже их выбирать.
Какие специальности выбирали для бюджетной формы в 2025 году?
В 2025 – 2026 учебном году 64 873 первокурсников будут учиться на бюджете.
Еще около 30 тысяч студентов-контрактников могут получить образовательные гранты. То есть более 50% соискателей будут иметь государственную финансовую поддержку.
Самой популярной специальностью среди первокурсников на бюджет в 2025 году стала "Среднее образование" – поступило 5 909 абитуриентов.
Среди 10 самых популярных специальностей – среднее образование, медицина, компьютерные науки, строительство и гражданская инженерия, агрономия, инженерия программного обеспечения, электрическая инженерия, филология, терапия и реабилитация, автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника.