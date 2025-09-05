Тройку лидеров среди вузов Украины, которые в течение нескольких лет выбирают абитуриенты, назвало Министерство образования. Эти высшие учебные заведения всем известны.

Кто в тройке лидеров среди высших учебных заведений, рассказывает 24 Канал ссылаясь на Media Center Ukraine.

Смотрите также Замороженное финансирование Гарварда администрацией Трампа суд признал незаконным

Какие вузы Украины среди лучших?

Список лучших университетов назвал Олег Шаров, Генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины в интервью. Рейтинг определялся из вузов, которые чаще всего выбирали абитуриенты. И стоит сказать, что уже несколько лет он не меняется.

На первом месте "Львовская политехника", затем ЛНУ имени Ивана Франко и КНУ имени Тараса Шевченко,

– сказал Олег Шаров.

Он отметил, что ранее среди лидеров всегда были и ЗВО из Харькова. Однако, по соображениям безопасности абитуриенты стали реже их выбирать.

Какие специальности выбирали для бюджетной формы в 2025 году?