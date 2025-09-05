Топ вишів України: Міносвіти назвало найпопулярніші університети
- Трійку лідерів серед закладів вищої освіти України очолюють "Львівська політехніка", ЛНУ імені Івана Франка та КНУ імені Тараса Шевченка.
- Університети з Харкова стали менш популярними через безпекові міркування.
Трійку лідерів серед вишів України, які протягом кількох років обирають абітурієнти, назвало Міністерство освіти. Ці заклади вищої освіти всім відомі.
Хто у трійці лідерів серед закладів вищої освіти
Які виші України серед кращих?
Список найкращих університетів назвав Олег Шаров, Генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України в інтерв'ю. Рейтинг визначався з вишів, які найчастіше обирали абітурієнти. І варто сказати, що уже кілька років він не змінюється.
На першому місці "Львівська політехніка", потім ЛНУ імені Івана Франка та КНУ імені Тараса Шевченка,
– сказав Олег Шаров.
Він зауважив, що раніше серед лідерів завжди були і ЗВО з Харкова. Однак, з безпекових міркувань абітурієнти почали рідше їх обирати.
Які спеціальності обирали для бюджетної форми у 2025 році?
У 2025 – 2026 навчальному році 64 873 першокурсників навчатимуться на бюджеті.
Ще близько 30 тисяч студентів-контрактників можуть отримати освітні гранти. Тобто понад 50% здобувачів матимуть державну фінансову підтримку.
Найпопулярнішою спеціальністю серед першокурсників на бюджет у 2025 році стала "Середня освіта" – вступило 5 909 абітурієнтів.
Серед 10 найпопулярніших спеціальностей – середня освіта, медицина, комп'ютерні науки, будівництво та цивільна інженерія, агрономія, інженерія програмного забезпечення, електрична інженерія, філологія, терапія та реабілітація, автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка.