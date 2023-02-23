Неожиданно: какие топ-5 школ стали лучшими в мире

Рейтинг лучших школ был основан только в 2022 году. Организаторы наградили школы, которые внесли весомый вклад в обучение учащихся и развитие общества, особенно во время пандемии COVID-19. Какие школы и за какие достижения стали лучшими – читайте ниже.

Рейтинг пятерки лучших школ мира составил T4 Education совместно с Accenture и American Express. Этот список вас точно удивит.

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Как оценивали школы? Рейтинг лучших школ включает сферы экологии, инноваций, поддержания здорового образа жизни, сотрудничества с общинами и преодоления трудностей.

Какие школы стали лучшими в мире

Dunoon Grammar School в Шотландии

Это государственная школа, которая имеет от 500 до 1000 учеников и расположена в городе Дануне в Шотландии (что является частью королевства Великобритании). Учреждение победило в категории "Сотрудничество с общиной", ведь там стремятся обучать молодежь, наладили сотрудничество с работодателями.

Коллектив школы проанализировал потребности молодежи и рынка. В конце концов, провели более 50 курсов, направленных на получение необходимых для трудоустройства навыков На занятиях студенты изучают туризм, дизайн и морское дело, узнают возможности путешествий.



Dunoon Grammar School / Фото из соцсетей

Интересно, что во время обучения учащиеся могут принять участие в стажировке, значительно повышающей шансы устроиться на желаемую работу.

Bonuan Buquig в Филиппинах

Национальная средняя школа Bonuan Buquig National High School победила в категории "Экология". Это государственное учебное заведение в Дагупане (Филиппины), в котором учится более тысячи детей.

Школа обратила внимание на исчезновение мангровых лесов, ведь разрушение окружающей среды влияет на местных жителей – большинство людей живет вблизи рыбных прудов и прибрежных районов.



Bonuan Buquig National High School / Фото из соцсетей

После тайфуна городские власти Дагупана начали углубление дна рек, чтобы компенсировать нанесенный ущерб, однако это привело к непредсказуемым последствиям – мангровые леса вымерли, из рек исчезла рыба, крабы и другие моллюски, что было основным источником прибыли и еды для общества.

Так что школа, поощряя добровольцев, волонтеров и учеников ежегодно высаживает тысячи мангровых ростков. Посадку вдоль берегов реки уже удалось почти полностью восстановить.

Escola Emilia Lascar в Чили

Государственная школа Escola Emilia Lascar расположена в Пеньяфлоре (Чили) и насчитывает до 1500 учащихся. учебное заведение выиграло в категории "Инновации". Потому школьный телеканал стал инструментом обучения для студентов во время пандемии.

Чтобы гарантировать доступ к обучению каждому ученику, коллектив школы создал собственный канал Emilia TV. Трансляция проходила в прямом эфире еженедельно сначала через Facebook, а затем и на школьном YouTube-канале. Контент вместе делать учащиеся, учителя, родители и волонтеры.



Escola Emilia Lascar / Фото из соцсетей

Средства, которые школа получила в качестве награды, она использует на собственную студию, в которой ученики узнают больше о медиа, создании аудио- и визуального контента.

Project Shelter Wakadogo в Уганде

Это благотворительная школа в городе Гулу (Уганда), которая насчитывает от 300 до 500 учащихся. Заведение победило в категории "Преодоление трудностей". Проект Shelter Wakadogo эволюционировал из двух классных комнат в полноценное учебное заведение.

Школа предоставляет учащимся бесплатное школьное питание, медицинское обслуживание и образование. Она стала вторым домом для многих ее питомцев.



Project Shelter Wakadogo / Фото из соцсетей

Когда в Уганде ввели карантин, было ясно, что онлайн-обучение невозможно. В стране только 2% населения имеет доступ к компьютерам, в то время как школа сосредоточилась на проведении домашнего обучения.

Curie Metropolitan High School в США

Это государственная школа в Чикаго (США), в которой обучается более 2 тысяч учеников. Она победила в категории "Поддержка здорового образа жизни". Учебное заведение является важным образовательным центром, ведь оказывает медицинские услуги, поддерживает своих воспитанников и привлекает их в свои программы.

Curie Metropolitan High School популяризирует здоровый образ жизни, процветание и развитие потенциала через искусство. Каждый студент найдет любимую область: танцы, драма, анимация, оркестр, хор, электронная музыка, искусство, скульптура и театральные технологии.



Curie Metropolitan High School / Фото из соцсетей

Художественные проекты школы часто являются результатом сотрудничества с такими компаниями и командами как NBA, Chicago Bulls и Endure Charities, Kern Studios, Adidas Sound Lab.