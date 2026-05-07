"Я серьезный преподаватель": ученики сняли креативное видео с учителем и поразили сеть

Украинские учителя продолжают удивлять талантами и не боятся демонстрировать свой креатив. В частности, приобщаются к созданию видео вместе с учениками.

Один из них – учитель Сокальского профессионального лицея Степан Шумик, который вместе с учениками порадовал сеть креативом. Юмористическое видео обнародовали на странице учебного заведения в тиктоке.

Какое видео сняли ученики с учителем?

Видео получило немало просмотров. Учитель там танцует вместе со своими ученицами. Хотя сначала был категорически против участия в видео для тиктока.

В начале видео педагог говорит: "Да не буду я сниматься в ваших тех тиктоках!". Впоследствии говорит: "Я же серьезный преподаватель! Я же пожилой человек!". Эти фразы чередуются кадрами видео, на которых он вместе с ученицами танцует под веселую песню. Не забыл учитель также хлопнуть журналом, потому что не хотел быть участником юмористического видео.

Видео подписали: "И мы в тренде". Украинцы под видео написали о том, чтобы "закрывать тренд, потому что лучше уже не будет".

Кстати, танцевали учитель и ученики под позитивную немецкую песню "Gute Laune" ("Хорошее настроение"). В ней поют о хорошем настроении повсюду. В сети пишут, что эту песенку сегодня поет вся Германия. Слова достаточно простые, поэтому ее могут понять и взрослые, и дети.

Как видео оценили украинцы?

Украинцы в комментариях оценили идею видео и одобрительно о нем отозвались. В частности, похвалили учителя и учеников.

Видно, что добрый и отзывчивый. Таких мало сейчас. Детки молодцы.

Чем серьезнее преподаватель, тем харизматичнее видео.

Так круто, когда преподаватель на одной волне со своими студентами.

Некоторые даже обратили внимание на то, что учитель использует бумажный журнал, а не электронный.

Другие пользователи сети взамен рассказали, что хотели бы учиться у господина Степана. И пожелали ему крепкого здоровья.

Еще кто-то заметил, что педагог так улыбается, будто ждал этого очень давно.

Чем удивляют учителей современные ученики?

Учитель английского языка из Львова Виктор Демко рассказал, что сейчас школьники удивляют педагогов не только ответами, но и подходом к обучению. Он рассказал об одной из таких ситуаций из своей жизни. При этом признался, что она стала для него испытанием.

Учитель говорит, что четко сформулировал домашнее задание:

страница, номер упражнения;

указание – выучить текст наизусть.

Но на следующий день ученики спросили: "А это надо было учить?". Часть школьников просто выучили не тот текст.