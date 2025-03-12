В МОН рассказали, каков уровень официального трудоустройства в ІТ

В Министерстве образования и науки Украины рассказали, каков уровень официального трудоустройства выпускников вузов в области ІТ. В ведомстве отмечают, что этот уровень в нашем государстве является низким.

Такая информация прозвучала на совещании представителей ведомства и представителей вузов и колледжей. Оно было посвящено трудоустройству выпускников в Украине, отмечает 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Каков уровень трудоустройства в ІТ

По словам государственного эксперта по вопросам высшего образования и образования взрослых Виталия Носко, такие данные являются свидетельством того, что дипломированные айтишники могут работать, к примеру, "в тени".

Это означает, что они работают или на теневом рынке, или на зарубежные компании, но налогового дохода в государство не осуществляют,

– заявил Носок.

Также, по его словам, в Украине наблюдают незначительное снижение общего уровня трудоустройства выпускников в 2024 году по сравнению с предыдущими.

Для мониторинга трудоустройства в Украине использовали данные государственных органов, в частности Пенсионного фонда.

Что интересно, в Украине также сократилось количество студентов-первокурсников.

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