Такая информация прозвучала на совещании представителей ведомства и представителей вузов и колледжей. Оно было посвящено трудоустройству выпускников в Украине, отмечает 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
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Каков уровень трудоустройства в ІТ
По словам государственного эксперта по вопросам высшего образования и образования взрослых Виталия Носко, такие данные являются свидетельством того, что дипломированные айтишники могут работать, к примеру, "в тени".
Это означает, что они работают или на теневом рынке, или на зарубежные компании, но налогового дохода в государство не осуществляют,
– заявил Носок.
Также, по его словам, в Украине наблюдают незначительное снижение общего уровня трудоустройства выпускников в 2024 году по сравнению с предыдущими.
Для мониторинга трудоустройства в Украине использовали данные государственных органов, в частности Пенсионного фонда.
Что интересно, в Украине также сократилось количество студентов-первокурсников.
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Что известно о вступительной кампании 2024 года
- В 2024 году большинство абитуриентов поступало в вузы по результатам НМТ.
- Самой популярной специальностью среди поступающих в вузы в этом году стала психология, на которую подали больше всего заявлений.
- Из 66 тысяч абитуриентов, которые поступили на бюджет, 9 тысяч – это льготники.
- В МОН отметили, что более 6 тысяч абитуриентов, которым предложили бюджетное место, от него отказались.
- Рейтинг самых популярных ЗВО по количеству поданных заявлений от поступающих на бакалавриат возглавил Львовский национальный университет имени Ивана Франко.