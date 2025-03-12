Така інформація прозвучала на нараді представників відомства та представників вишів і коледжів. Вона була присвячена працевлаштуванню випускників в Україні, зазначає 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.
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Яким є рівень працевлаштування в ІТ
За словами державного експерта з питань вищої освіти та освіти дорослих Віталія Носка, такі дані є свідченням того, що дипломовані айтівці можуть працювати, до прикладу, "у тіні".
Це означає, що вони працюють або на тіньовому ринку, або на закордонні компанії, але податкового доходу в державу не здійснюють,
– заявив Носок.
Також, за його словами, в Україні спостерігають незначне зниження загального рівня працевлаштування випускників у 2024 році порівняно з попередніми.
Для моніторингу працевлаштування в Україні використали дані державних органів, зокрема Пенсійного фонду.
Що цікаво, в Україні також скоротилася кількість студентів-першокурсників.
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Що відомо про вступну кампанію 2024
- У 2024 році більшість абітурієнтів вступала у виші за результатами НМТ.
- Найпопулярнішою спеціальністю серед вступників у виші цьогоріч стала психологія, на яку подали найбільше заяв.
- З 66 тисяч абітурієнтів, які вступили на бюджет, 9 тисяч – це пільговики.
- У МОН зазначили, що понад 6 тисяч абітурієнтів, яким запропонували бюджетне місце, від нього відмовилися.
- Рейтинг найпопулярніших ЗВО за кількістю поданих заяв від вступників на бакалаврат очолив Львівський національний університет імені Івана Франка.