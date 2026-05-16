Правильно ли говорить "туча" на украинском: что говорят языковед и словари

В украинском языке немало слов, которые кажутся русизмами. Однако, из-за общего праславянского происхождения некоторых из них, мы можем ошибаться.

Есть ли слово туча в украинском языке, рассказываем со ссылкой на языковеда Алину Острожскую.

Правильно ли говорить "туча" на украинском?

Из-за близости и общего происхождения украинского и русского языков многие колеблются, не являются ли определенные слова чужеродными.

Часто, подобные претензии забрасывают россияне языковедам, которые популяризируют украинский язык, указывая, что у вас нет такого слова или оно не переводится на ваш язык. Именно поэтому стоит обратиться к словарям и литературным источникам, и не только советского времени.

Так под сомнение, украинское или нет, попало слово "туча". Такое колебание естественное, ведь в современной речи мы привыкли чаще пользоваться словом "туча" в значении русского "облако", а "туча" вроде тоже звучит архаично или чужеродно. И без филологических знаний или проверки сложно ответить, или оно не русский.

"Туча" имеет праславянское происхождение – tǫča – "грозовая, дождевая туча". А ресурс "Горох" подает два значения слова, прямое и переносное:

Густая темная туча, которая приносит дождь, град, снег.

Большое количество, масса кого-, чего-либо

Заглянув в словари, в частности в Словарь украинского языка Бориса Гринченко 1907 – 1909 годов, мы встретим слово "туча", в значении – гроза.

В украинской классической литературе можно встретить немало примеров с этим словом, создавая образность и драматизм:

Михаил Старицкий: "Як ніч, насовується хмара і небо млою покрива...".

Леся Украинка: "На небі громова туча. Блискає часом, але дощу нема".

Панас Мирный: "Одарка не здолала опустити руки, та так і повисла вона над дитиною, як чорна туча над землею…".

В переносном значении "туча" можно сказать:

туча народа,

туча мыслей,

надвинулись враги как туча,

он как туча (большой или тучный).

Разница и в произношении: на украинском слово четкое, с выразительным "а" на конце. На русском же можно услышать "тучя", хотя написание одинаковое. Хотя в разговорной речи слово "туча" почти вытеснено "хмарою", но в художественных текстах оно сохраняет экспрессивность.

Облака и тучи неоднократно становились сюжетом для стихов, песен ("Чорна хмара, біла хмара..."), картин, художественных произведений. За ними хорошо наблюдать для медитации и отдыха.

А еще облака – замечательный предсказатель погоды, а ее следует учитывать в путешествиях и экскурсиях.

В чем разница между "хмарою" и "тучею"?

Если же не понятно, в каких случаях использовать слово "хмара", а в каком – "туча", то рассмотрим определения.

Туча – это тяжелая, темная, густая большая туча, с громом и молнией, которая приносит дождь, град, снег.

– это тяжелая, темная, густая большая туча, с громом и молнией, которая приносит дождь, град, снег. Хмара – скопление капель воды, кристалликов льда в атмосфере в виде сплошной массы светлого или темного цвета, несущее дождь, град и снег. А ласково, на белые малые клочки на небе, можно сказать – хмаронька, хмаринка, хмарочка, хмарка. И его тоже можно употреблять в переносном образном значении.

Вроде похоже, но о тяжелой непогоде, которая надвигается лучше сказать – туча. А русскую фразу "небо затянулось тучами", можно даже сказать украинским словом – затучилось. Или если вам ближе слово "хмара", то эту же ситуацию можно описать – захмарилося, похмарилося, нахмарилося, похмаріло, небо заволокло хмарами, заворосилося надворі.

Интересно! Легкое и, на первый взгляд, будто невесомое облачко на самом деле весит несколько тонн, а грозовые – миллионы тонн воды. Но частички воды настолько мелкие, что они легко зависают в воздухе. Поэтому задумайтесь над комплиментом – "легкая, как облако"..

Таким образом, "туча" не является калькой или ошибкой, но имеет оттенок архаизма и образности.