Нет такого слова в нашем языке: как на украинском назвать "творог"

24 июля 2023, 15:31
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Украинцы часто могут в ежедневной речи употреблять суржик. Также "тащить" в наш язык русские слова и фразы.

Но этого не стоит делать. Тем более, что наш язык достаточно богат различными выражениями и словами.

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Как на украинском назвать "творог"

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" назвал одно из таких слов. Он подчеркнул: нет такого слова в украинском языке как "творог".

Запомните: сир (укр.). Например: вареники із сиром, сирний пиріг (укр.),
– подчеркнул языковед.

А пищевой продукт в виде жесткой массы, который нарезают, например, для бутербродов, так же называют сыром. Можно еще называть "твердым сыром", добавил Авраменко.
 

Как на украинском назвать "творог" / скриншот видео
 
Доктор филологических наук Александр Пономарев также подчеркивал : русское слово "творог" на украинском языке будет "сир" А русское "сыр" – твердый сыр.
Автор: Марія Волошин