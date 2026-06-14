Не просто отряд: что означает слово "тырло" и для чего его используют

Многие украинцы могут вспомнить слово "тырло" с детства, когда проводили лето в деревне. Именно так в разговорной традиции называли место, где собирался скот, в частности коровы.

Сельская лексика украинского языка сохраняет немало слов, которые сегодня звучат реже, но вызывают теплые воспоминания, и одним из таких является "тирло" – слово, которое многие слышали в детстве во время летних каникул у бабушки в деревне. Чаще всего оно связано с уходом за скотом, ведь именно там собирались коровы перед дойкой или отдыхом.

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Что означает тырло

Тырло – это место или специально обустроенный загон, где собирают коров или другой крупный рогатый скот. Обычно это открытый участок вблизи села, фермы или пастбища.

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В таких местах животные отдыхают, собираются перед выгоном на пастбище или возвращением домой. Часто именно здесь хозяева доят коров или перегоняют их в конюшню.

Название "тырло" имеет древнее происхождение и сохранилось преимущественно в разговорной речи, особенно в западных и центральных регионах Украины.

Для чего использовали тырло

В традиционном сельском хозяйстве тырло выполняло важную организационную функцию. Оно позволяло собрать весь скот в одном месте, чтобы легче было его считать, кормить или перегонять.

Также тырло было своеобразной "точкой сбора", где крестьяне совместно ухаживали за животными, обменивались новостями и помогали друг другу.

Для многих украинцев это слово ассоциируется с детством, летними утрами в селе и поездками к бабушке, когда вместе с ней шли к тырлу, чтобы потом помочь нести домой бидончик с молоком.

Важно! Сегодня слово "тирло" используется реже, однако оно остается частью живого украинского языка и напоминает о традиционном укладе сельской жизни.