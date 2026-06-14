Сільська лексика української мови зберігає чимало слів, які сьогодні звучать рідше, але викликають теплі спогади, і одним із таких є "тирло" – слово, яке багато хто чув у дитинстві під час літніх канікул у бабусі в селі. Найчастіше воно пов'язане з доглядом за худобою, адже саме там збиралися корови перед доїнням або відпочинком.

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Що означає тирло

Тирло – це місце або спеціально облаштований загін, де збирають корів або іншу велику рогату худобу. Зазвичай це відкрита ділянка поблизу села, ферми або пасовища.

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У таких місцях тварини відпочивають, збираються перед вигоном на пасовище або поверненням додому. Часто саме тут господарі доять корів або переганяють їх до стайні.

Назва "тирло" має давнє походження та збереглася переважно в розмовному мовленні, особливо в західних та центральних регіонах України.

Для чого використовували тирло

У традиційному сільському господарстві тирло виконувало важливу організаційну функцію. Воно дозволяло зібрати всю худобу в одному місці, щоб легше було її рахувати, годувати або переганяти.

Також тирло було своєрідною "точкою збору", де селяни спільно доглядали за тваринами, обмінювалися новинами та допомагали одне одному.

Для багатьох українців це слово асоціюється з дитинством, літніми ранками в селі та поїздками до бабусі, коли разом з нею ішли до тирла, щоб потім допомогти нести додому бідончик з молоком.

Важливо! Сьогодні слово "тирло" використовується рідше, однак воно залишається частиною живої української мови та нагадує про традиційний уклад сільського життя.