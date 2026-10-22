В Украине ограничили доступ посторонних лиц к укрытиям в школах и детских садах

Правительство Украины ограничило доступ к убежищам в учебных заведениях для лиц, не участвующих в образовательном процессе. Речь идет о детских садах и школах.

Об этом говорится в постановлении об изменениях в использовании защитных сооружений гражданской защиты. Об этом сообщает Osvita.ua.

Какие ограничения будут действовать

Объекты фонда защитных сооружений в детских садах могут использоваться исключительно для защиты участников образовательного процесса (детей и персонала). Посторонние лица туда не допускаются.

Что касается школ, то во время обучения в рамках очной формы укрытия будут доступны только для учеников и учителей.

В то же время совместное пребывание с другими гражданами возможно только в случае отдельного решения местных органов исполнительной власти или самоуправления.

При этом директор или учредитель учреждения должны открывать убежища для посторонних только при наличии свободной площади, зонировании помещений (чтобы дети находились отдельно) и полном обеспечении безопасности учащихся.

Информация о школьных убежищах, куда разрешен доступ посторонним лицам, должна публиковаться на сайтах соответствующих учреждений или их учредителей.

Какой скандал разразился в Ровенской области