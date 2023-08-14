МОН – только рекомендует: кто будет определять формат обучения в школах и университетах
Источник:https://osvita.ua/
Следующий учебный год украинские учебные заведения должны начать в очном режиме. Впрочем, это решение можно влиять в зависимости от обстоятельств.
Как известно, Министерство образования и науки рекомендует учебным заведениям возвращаться в очный режим обучения с 1 сентября 2023 года. Для воплощения этой идеи каждое учебное заведение должно быть оборудовано укрытием.
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Кто должен определять формат обучения
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, окончательное решение о формах и формате обучения в школах и университетах должны принимать местные власти. Все остальные ведомства могут только высказывать свои рекомендации.
В частности, ОВА осуществляет мониторинг ситуации в регионе, поэтому может принять решение о возвращении учащихся в школы.
В зависимости от уровня угроз будут принимать решения о формате обучения: очный, онлайн или смешанный,
– сказал глава правительства.
Также Шмигаль подчеркнул, что безопасность учеников – прежде всего, поэтому даже при малейших угрозах обучение в оффлайн режиме невозможно. Именно поэтому решения должны принимать ОВА, в которых есть вся информация о текущем состоянии безопасности.