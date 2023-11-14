Лисовой рассказал, как учатся украинские школьники в Германии

Многие украинские школьники из-за полномасштабной войны выехали в Германию. Сейчас в этой стране обучается более 200 тысяч наших детей.

Руководитель МОН Оксен Лисовой посетил Hans Böckler Schule – профессиональный колледж, специализирующийся на работе с металлом. Здесь расположена самая большая учебная кузница в Европе.

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Как украинские школьники учатся в Германии

Министр отметил: в этом учебном заведении есть так называемые welcome-классы, в которых получают образование дети-иностранцы. Им помогают с изучением языка, профориентацией и адаптацией. Здесь учатся и украинцы.

Лисовой говорит: часть детей растеряна из-за войны, поэтому очень нужна профориентационная работа.

Часть детей твердо знает, что хочет вернуться в Украину. Некоторые планируют остаться за границей. Для первых важно создать условия для возвращения и интеграции. Для других должны обеспечить возможность стать настоящими послами Украины за границей,

– уточнил Лисовой.

И добавил, что, по словам школьников, в немецких школах учителя охотнее объясняют ученику материал, если тот не сразу все понял. Так что никто не боится переспросить что-нибудь лишний раз или уточнить.

Общались также о внесении украинского языка в список иностранных языков, которые изучаются в немецких школах. Это уменьшило бы нагрузку на детей и одновременно способствовало бы сохранению связи с Украиной. Над этим уже работаем с немецкими коллегами,

– добавил министр.

Лисовой подчеркнул: Украине важно не потерять эту молодежь и помочь ей сохранить национальную идентичность, в частности через систему образования.

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Министр напомнил, что сейчас украинские учащиеся могут учиться онлайн в украинских школах. В частности, по упрощенной программе: изучать только украинский компонент. Оценки по другим дисциплинам можно перезачислить. Также МОН работает над созданием интегрированного курса по Украине для украинцев.