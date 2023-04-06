30 тысяч евро штрафа и тюрьма: в Испании – суровые наказания за прогул школы

В Испании учеба в школе обязательна для детей в возрасте 3 – 16 лет. За непосещение учебного заведения предусмотрели наказание.

За прогулы школы учениками будут наказывать их родителей. Они даже могут оказаться в тюрьме.

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Как наказывают за прогулы уроков в Испании

Так, за прогулы в школах Испании наказывают немалыми штрафами и даже тюремным заключением на срок от 3 до 6 месяцев. На худой конец могут лишить родительских прав. Но эти правила скорее прописаны формально, чем активно действуют.

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Все же штрафы разнятся: их устанавливают на местном уровне муниципалитеты. Обычно они не превышают 1500 евро для серьезных случаев. Но, например, в Мадриде штрафы могут достигать 30 тысяч евро. Их могут использовать только в случаях, когда ребенок пропускает более 20 процентов занятий в месяц.

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Как за прогулы школы наказывают в Британии, Германии и Франции

Великобритания

В британских школах очень строгие правила посещения уроков. К началу первого урока территорию школы закрывают.

В течение учебного дня учеников за пределы территории школы не выпускают. Только в случае письменного обращения родителей или куратора.

При этом родителей могут оштрафовать на сумму от 60 фунтов стерлингов (2675 гривен) до 2500 фунтов (111 493 гривны) за то, что они забрали детей из школы на определенное количество дней за пределами каникул.

Размер штрафов увеличивается, если их не сплатят в течение 21 дня. Через 28 дней возможно судебное преследование.

Франция

Во Франции дети от 3 до 16 лет обязаны посещать школу. Чтобы ученик пропустил учебу, он и его родители должны получить разрешение.

Если родители не могут объяснить отсутствие ребенка на уроках или скажут ложь, могут получить штраф в размере 135 евро.

Если пробелы угрожают нормальному обучению ребенка, родителей даже могут заключить в тюрьму на два года или выписать штраф в размере до 30 тысяч евро. Однако на практике так бывает редко, ведь посредником в такой ситуации является суд.

Германия