Работа продолжается: сколько учебных заведений в Украине могут принять детей на очное обучение

12 декабря 2022, 21:52
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По состоянию на 12 декабря в Украине осмотрели более 26,5 тысяч учебных заведений на наличие надежных укрытий. А это 95% из всех.

Глава Минобразования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, что почти 70% проверенных заведений имеют надежные хранилища. Так, готовы принимать детей на очное обучение.

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Сколько учебных заведений имеют укрытие

В частности, укрытия обустроены в:

  • детских садах – 56,1 %;
  • школах – 74,7%;
  • училищах – 94,78 %;
  • вузах – 87,8%.

Надежные укрытия в других учебных заведениях продолжают обустраивать.

Сколько учебных заведений – в оккупации

В МОН также рассказали, что после полномасштабного вторжения России более двух тысяч школ и садиков в Украине оказались в оккупации.

В частности, такое количество школ в областях:

  • Херсонская – 357;
  • Запорожская – 267;
  • Луганская – 252;
  • Донецкая область – 156;
  • Харьковская – 10;
  • Николаевская – 2.

Такое количество садиков:

  • Херсонская – 429;
  • Луганская – 270;
  • Запорожская – 211;
  • Донецкая – 163;
  • Харьковская – 9;
  • Николаевская – 1.

Также, по данным Минобразования, 174 детсада остаются убежищем для переселенцев.

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Как учатся школьники в Украине

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что в Украине:

  • около 8,2 тысяч школ работают очно и смешано;
  • почти 4,7 тысячи – онлайн.

В украинских школах учится около 4 миллионов учеников. При этом:

  • оффлайн – более 1 миллиона;
  • смешано – почти 1,2 миллиона;
  • онлайн – почти 1,8 миллиона.

Кстати, в школах нашего государства функционирует более 25 тысяч инклюзивных классов. Там учатся почти 40 тысяч учащихся с особыми потребностями.

Также, по словам главы МОН, более 166 тысяч школьников-переселенцев и почти 90 тысяч – из ТОТ – учатся в школах Украины.

Автор: Марія Волошин