Работа продолжается: сколько учебных заведений в Украине могут принять детей на очное обучение

По состоянию на 12 декабря в Украине осмотрели более 26,5 тысяч учебных заведений на наличие надежных укрытий. А это 95% из всех.

Глава Минобразования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, что почти 70% проверенных заведений имеют надежные хранилища. Так, готовы принимать детей на очное обучение.

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Сколько учебных заведений имеют укрытие

В частности, укрытия обустроены в:

детских садах – 56,1 %;

школах – 74,7%;

училищах – 94,78 %;

вузах – 87,8%.

Надежные укрытия в других учебных заведениях продолжают обустраивать.

Сколько учебных заведений – в оккупации

В МОН также рассказали, что после полномасштабного вторжения России более двух тысяч школ и садиков в Украине оказались в оккупации.

В частности, такое количество школ в областях:

Херсонская – 357;

Запорожская – 267;

Луганская – 252;

Донецкая область – 156;

Харьковская – 10;

Николаевская – 2.

Такое количество садиков:

Херсонская – 429;

Луганская – 270;

Запорожская – 211;

Донецкая – 163;

Харьковская – 9;

Николаевская – 1.

Также, по данным Минобразования, 174 детсада остаются убежищем для переселенцев.

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Как учатся школьники в Украине

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что в Украине:

около 8,2 тысяч школ работают очно и смешано;

почти 4,7 тысячи – онлайн.

В украинских школах учится около 4 миллионов учеников. При этом:

оффлайн – более 1 миллиона;

смешано – почти 1,2 миллиона;

онлайн – почти 1,8 миллиона.

Кстати, в школах нашего государства функционирует более 25 тысяч инклюзивных классов. Там учатся почти 40 тысяч учащихся с особыми потребностями.

Также, по словам главы МОН, более 166 тысяч школьников-переселенцев и почти 90 тысяч – из ТОТ – учатся в школах Украины.