Программу подготовила команда МОН на основах Плана восстановления Украины. Министр во время презентации подчеркнул, что украинское образование ждет большая трансформация.

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Украинского образования ждет большая трансформация

Шкарлетт завил, что будут менять стратегические цели сферы образования. В частности, будут направлены усилия на восстановление и развитие украинского образования на пути к европейской интеграции.

Приоритетом является восстановление разрушенной инфраструктуры. Делать это нужно с учетом современных технологий безопасности и строительства,

– уточнил министр.

В частности, сфера образования подвергается цифровизации. К этому присоединится Минцифры. Да, намерены создать современную цифровую образовательную инфраструктуру, запустить цифровой образовательный паспорт в смартфоне.

Реализация проектов в рамках программы касается всех звеньев образования. Результаты получат к 2032 году.

У нас нет времени на промедление, ведь процесс восстановления Украины начался. Сфера образования, науки и инновации – это фундамент будущего нашего государства,

– считает глава МОН.

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Как учатся школьники в Украине

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил , что в Украине:

около 8,2 тысяч школ работают очно и смешано;

почти 4,7 тысячи – онлайн.

В украинских школах учится около 4 миллионов учеников. При этом:

оффлайн – более 1 миллиона;

смешано – почти 1,2 миллиона;

онлайн – почти 1,8 миллиона.

Кстати, в школах нашего государства функционирует более 25 тысяч инклюзивных классов. Там учатся почти 40 тысяч учащихся с особыми потребностями.

Также, по словам главы МОН, более 166 тысяч школьников-переселенцев и почти 90 тысяч – из ТОТ учатся в школах Украины.