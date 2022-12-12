Програму підготувала команда МОН на основних засадах Плану відновлення України. Міністр під час презентації наголосив, що на українську освіту чекає велика трансформація.

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На українську освіту чекає велика трансформація

Шкарлет завив, що змінюватимуть стратегічні цілі сфери освіти. Зокрема, спрямують зусилля на відновлення та розвиток української освіти на шляху до європейської інтеграції.

Пріоритетом є відбудова зруйнованої інфраструктури. Робити це потрібно з урахуванням сучасних технологій безпеки та будівництва,

– уточнив міністр.

Зокрема, сфера освіти зазнає цифровізації. До цього долучиться Мінцифри. Так, мають намір створити сучасну цифрову освітню інфраструктуру, запустити цифровий освітній паспорт у смартфоні.

Реалізація проєктів у межах програми стосується усіх ланок освіти. Результати одержать до 2032 року.

У нас немає часу на зволікання, адже процес відбудови України розпочався. Сфера освіти, науки та інновації – це фундамент майбутнього нашої держави,

– вважає очільник МОН.

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Як вчаться школярі в Україні

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет повідомив, що в Україні:

близько 8,2 тисячі шкіл працюють очно та змішано;

майже 4,7 тисячі – онлайн.

В українських школах вчиться майже 4 мільйони учнів. При цьому:

офлайн – понад 1 мільйон;

змішано – майже 1,2 мільйона;

онлайн – майже 1,8 мільйона.

До слова, у школах нашої держави функціонує понад 25 тисяч інклюзивних класів. Там вчаться майже 40 тисяч учнів з особливими потребами.

Також, за словами очільника МОН, понад 166 тисяч школярів-переселенців та майже 90 тисяч – із ТОТ вчаться у школах України.