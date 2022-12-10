Так, даються взнаки постійні відключення світла, перебої при підключенні до інтернету, відсутність необхідних гаджетів. І це лише декілька труднощів, з якими щогодини зіштовхуються як педагоги, так і діти з батьками.

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Які головні труднощі онлайн-навчання

Педагоги наголошують: дистанційне навчання – болюча тема, як для вчителів, так і для батьків. До того ж вважати онлайн-навчання адекватним замінником очного здобуття освіти неможливо.

Проректор з науково-педагогічної роботи Запорізького національного університету, професор кафедри новітньої історії України Юрій Каганов зауважив, що ситуація є особливою драматичною для початкової школи. Адже саме там закладають основи соціалізації дитини. Тож зараз, у час війни, зазначають експерти, рівень якості освіти знизився.

До того ж, якщо раніше в основному за якість освіти відповідала школа, то сьогодні – батьки. Вчителі щоденно проводять онлайн-уроки, але далеко не всі діти приєднуються до них.
Проректор ЗНУ пояснив що серед основних причин, чому так відбувається, такі:
  • індивідуальні особливості школяра;
  • матеріальний стан родини;
  • територія проживання тощо.

Вчителі також додають, що найрозповсюдженішою проблемою серед школярів є відсутність вдома комп'ютера чи ноутбука. Більшість учнів підключається до онлайн-заняття з телефона. А це вкрай ускладнює взаємодію між дітьми та вчителями.

До цього всього ще варто додати проблеми з інтернетом та відсутність підручників.

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Як вчаться школярі в Україні

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет повідомив, що в Україні:

  • близько 8,2 тисячі шкіл працюють очно та змішано;
  • майже 4,7 тисячі – онлайн.

В українських школах вчиться майже 4 мільйони учнів. При цьому:

  • офлайн – понад 1 мільйон;
  • змішано – майже 1,2 мільйона;
  • онлайн – майже 1,8 мільйона.

До слова, у школах нашої держави функціонує понад 25 тисяч інклюзивних класів. Там вчаться майже 40 тисяч учнів з особливими потребами.

Також, за словами очільника МОН, понад 166 тисяч школярів-переселенців та майже 90 тисяч – із ТОТ вчаться у школах України.