Так, даються взнаки постійні відключення світла, перебої при підключенні до інтернету, відсутність необхідних гаджетів. І це лише декілька труднощів, з якими щогодини зіштовхуються як педагоги, так і діти з батьками.
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Які головні труднощі онлайн-навчання
Педагоги наголошують: дистанційне навчання – болюча тема, як для вчителів, так і для батьків. До того ж вважати онлайн-навчання адекватним замінником очного здобуття освіти неможливо.
Проректор з науково-педагогічної роботи Запорізького національного університету, професор кафедри новітньої історії України Юрій Каганов зауважив, що ситуація є особливою драматичною для початкової школи. Адже саме там закладають основи соціалізації дитини. Тож зараз, у час війни, зазначають експерти, рівень якості освіти знизився.
- індивідуальні особливості школяра;
- матеріальний стан родини;
- територія проживання тощо.
Вчителі також додають, що найрозповсюдженішою проблемою серед школярів є відсутність вдома комп'ютера чи ноутбука. Більшість учнів підключається до онлайн-заняття з телефона. А це вкрай ускладнює взаємодію між дітьми та вчителями.
До цього всього ще варто додати проблеми з інтернетом та відсутність підручників.
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Як вчаться школярі в Україні
Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет повідомив, що в Україні:
- близько 8,2 тисячі шкіл працюють очно та змішано;
- майже 4,7 тисячі – онлайн.
В українських школах вчиться майже 4 мільйони учнів. При цьому:
- офлайн – понад 1 мільйон;
- змішано – майже 1,2 мільйона;
- онлайн – майже 1,8 мільйона.
До слова, у школах нашої держави функціонує понад 25 тисяч інклюзивних класів. Там вчаться майже 40 тисяч учнів з особливими потребами.
Також, за словами очільника МОН, понад 166 тисяч школярів-переселенців та майже 90 тисяч – із ТОТ вчаться у школах України.