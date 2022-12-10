Однако адаптироваться учащимся-переселенцам в новых школах не так-то легко. Мешает при этом еще и стресс из-за войны и пережитого.
Читайте Ситуация в областях тревожная: когда школьники Херсонщины и Луганщины пойдут на зимние каникулы
С какими проблемами сталкиваются учащиеся-переселенцы
Обычно переселенцы сталкиваются с такими сложностями:
- дезадаптация и десоциализация: человек часто не может найти себя в новом городе;
- проблемы со здоровьем: в условиях постоянного стресса обостряются хронические болезни и возникают новые;
- психологические проблемы: пребывание в зоне боевых действий и сложный выезд с территорий проведения боевых действий не могли не повлиять на психологическое состояние детей;
- дискриминация и буллинг – не все соотечественники положительно настроены к переселенцам.
Как действовать учителю
Главное, чем могут помочь учителя ученикам, это способствовать их адаптации в новых условиях. Для этого важно:
- проводить индивидуальные и групповые занятия, направленные на развитие стрессоустойчивости;
- организовывать психолого-педагогическую реабилитацию детей, переживших психологическую травму;
- работать не только с детьми, но и с их родителями;
- проводить занятия по развитию критического мышления, медиаграмотности и т.п.;
- проводить работу по предупреждению и противодействию дискриминации и буллингу.
Что важно
Также очень важно помочь ребенку интегрироваться в новый коллектив и обучение. Однако ни в коем случае нельзя лишний раз выделять ее среди других как переселенца и изображать жертвой обстоятельств.
При этом педагоги должны выяснить:
- как и где обучался ребенок;
- каков уровень ее знаний;
- какими были ее отношения с одноклассниками раньше.
Все это лучше спросить у родителей ребенка.
Также педагогам следует сразу:
- рассказать, как идет обучение;
- четко озвучить свои требования к учебным результатам и поведению;
- рассказать, как организовано взаимодействие между учащимися и учителями;
- рассказать о школьных и классных традициях;
- объяснить, что ребенок может обратиться к вам с любыми вопросами.
К теме "Это зависит": когда ученики в Запорожской и Николаевской областях идут на зимние каникулы
Знакомим новеньких с классом
Но прежде всего учителям следует помнить, что ребенку нужно время на адаптацию. Она может длиться несколько недель, а то и месяцев. Не стоит спешить и нервничать, если ученик не слишком активен на уроке или не очень хочет приобщаться к различным мероприятиям.
Другие школьники должны знать, что новый одноклассник приехал к ним из региона проведения активных боевых действий или с временно оккупированной территории. Однако на этом не следует акцентировать. Это ведь может привести к дискриминации и буллингу.
Также во время знакомства ребенка-переселенца с новым классом не стоит:
- просить новичка сразу же рассказать о себе;
- сразу вызвать к доске, привлекать к активной работе на уроке;
- заставлять дружить с конкретными детьми;
- не давать возможности высказаться.
Также стоит заранее узнать, можно ли спрашивать ребенка о пребывании в зоне боевых действий и выезде из него.
При этом, чтобы дети могли познакомиться поближе и быстрее договорились, следует организовывать им интересные совместные активности.