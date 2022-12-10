Однако адаптироваться учащимся-переселенцам в новых школах не так-то легко. Мешает при этом еще и стресс из-за войны и пережитого.

Читайте Ситуация в областях тревожная: когда школьники Херсонщины и Луганщины пойдут на зимние каникулы

Обычно переселенцы сталкиваются с такими сложностями:

Главное, чем могут помочь учителя ученикам, это способствовать их адаптации в новых условиях. Для этого важно:

проводить индивидуальные и групповые занятия, направленные на развитие стрессоустойчивости;

организовывать психолого-педагогическую реабилитацию детей, переживших психологическую травму;

работать не только с детьми, но и с их родителями;

проводить занятия по развитию критического мышления, медиаграмотности и т.п.;

проводить работу по предупреждению и противодействию дискриминации и буллингу.

Что важно

Также очень важно помочь ребенку интегрироваться в новый коллектив и обучение. Однако ни в коем случае нельзя лишний раз выделять ее среди других как переселенца и изображать жертвой обстоятельств.

При этом педагоги должны выяснить:

как и где обучался ребенок;

каков уровень ее знаний;

какими были ее отношения с одноклассниками раньше.

Все это лучше спросить у родителей ребенка.

Также педагогам следует сразу:

рассказать, как идет обучение;

четко озвучить свои требования к учебным результатам и поведению;

рассказать, как организовано взаимодействие между учащимися и учителями;

рассказать о школьных и классных традициях;

объяснить, что ребенок может обратиться к вам с любыми вопросами.

К теме "Это зависит": когда ученики в Запорожской и Николаевской областях идут на зимние каникулы

Знакомим новеньких с классом

Но прежде всего учителям следует помнить, что ребенку нужно время на адаптацию. Она может длиться несколько недель, а то и месяцев. Не стоит спешить и нервничать, если ученик не слишком активен на уроке или не очень хочет приобщаться к различным мероприятиям.

Другие школьники должны знать, что новый одноклассник приехал к ним из региона проведения активных боевых действий или с временно оккупированной территории. Однако на этом не следует акцентировать. Это ведь может привести к дискриминации и буллингу.

Также во время знакомства ребенка-переселенца с новым классом не стоит:

просить новичка сразу же рассказать о себе;

сразу вызвать к доске, привлекать к активной работе на уроке;

заставлять дружить с конкретными детьми;

не давать возможности высказаться.

Также стоит заранее узнать, можно ли спрашивать ребенка о пребывании в зоне боевых действий и выезде из него.

При этом, чтобы дети могли познакомиться поближе и быстрее договорились, следует организовывать им интересные совместные активности.