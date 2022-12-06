Однако только часть учеников. Для всех остальных каникулы начнутся в конце декабря. При этом продолжительность отдыха в общинах разная.
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Херсонская область
В Херсонской ОВА рассказали, когда каникулы в более 150 школах, которые не в оккупации.
В большинстве из них – почти 120 – учащиеся будут отдыхать от обучения с 24 – 26 декабря 2022 года по 08 января 2023 года. В остальных школах каникулы будут продолжаться с 27 – 31 декабря до 8 – 15 января.
Только в одной школе ученики будут отдыхать почти на месяц – с 25 декабря по 20 января.
Луганская область
В большинстве общин Луганской области каникулы в школах должны стартовать 24 декабря и завершиться 8 января. Это, в частности, в таких общинах:
- Краснореченская;
- Троицкая;
- Горная;
- Лисичанская;
- Попаснянская;
- Северодонецкий;
- Белолуцкая;
- Старобельская;
- Шульгинская;
- Новоайдарская;
- Щастинская.
В школах других общин Луганщины каникулы запланировали так:
- Беловодская – 18 декабря – 6 января;
- Нижнедуванская, Саатовская, Рубежанская, Марковская – 26 декабря – 08 января;
- Кременская – 29 декабря – 15 января;
- Новопсковская – 31 декабря – 15 января;
- Чмировская – 1 января – 15 января 2023 года.
Важно Зимние каникулы 2022 – 2023: когда и сколько будут отдыхать украинские школьники
Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины
- Этот учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня.
- Дать каникул каждая школа устанавливает самостоятельно.
- Однако руководство учебных заведений должно учитывать рекомендации МОН и безопасность в регионе.
- Длительность каникул без учета пожилых должна не превышать 30 дней.
- Согласно стандартному графику, зимние каникулы в школах Украины должны стартовать 26 декабря 2022 года и продолжаться до 8 января 2023 года.