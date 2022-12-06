Однако только часть учеников. Для всех остальных каникулы начнутся в конце декабря. При этом продолжительность отдыха в общинах разная.

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Херсонская область

В Херсонской ОВА рассказали, когда каникулы в более 150 школах, которые не в оккупации.

В большинстве из них – почти 120 – учащиеся будут отдыхать от обучения с 24 – 26 декабря 2022 года по 08 января 2023 года. В остальных школах каникулы будут продолжаться с 27 – 31 декабря до 8 – 15 января.

Только в одной школе ученики будут отдыхать почти на месяц – с 25 декабря по 20 января.

Луганская область

В большинстве общин Луганской области каникулы в школах должны стартовать 24 декабря и завершиться 8 января. Это, в частности, в таких общинах:

Краснореченская;

Троицкая;

Горная;

Лисичанская;

Попаснянская;

Северодонецкий;

Белолуцкая;

Старобельская;

Шульгинская;

Новоайдарская;

Щастинская.

В школах других общин Луганщины каникулы запланировали так:

Беловодская – 18 декабря – 6 января;

Нижнедуванская, Саатовская, Рубежанская, Марковская – 26 декабря – 08 января;

Кременская – 29 декабря – 15 января;

Новопсковская – 31 декабря – 15 января;

Чмировская – 1 января – 15 января 2023 года.

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