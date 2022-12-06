Однак лише частина учнів. Для всіх інших канікули розпочнуться аж у кінці грудня. При цьому тривалість відпочинку у громадах є різною.
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Херсонська область
У Херсонській ОВА розповіли, коли канікули у тих понад 150 школах, які не в окупації.
У більшості з них – майже 120 – учні відпочиватимуть від навчання з 24 – 26 грудня 2022 року до 08 січня 2023 року. У решті шкіл канікули триватимуть з 27 – 31 грудня до 8 – 15 січня.
Лише в одній школі школярі відпочиватимуть майже на місяць – з 25 грудня до 20 січня.
Луганська область
У більшості громад Луганської області канікули у школах мають стартувати 24 грудня і закінчитися 8 січня. Це, зокрема, у таких громадах:
- Красноріченська;
- Троїцька;
- Гірська;
- Лисичанська;
- Попаснянська;
- Сєвєродонецька;
- Білолуцька;
- Старобільська;
- Шульгинська;
- Новоайдарська;
- Щастинська.
У школах інших громад Луганщини канікули запланували так:
- Біловодська – 18 грудня – 6 січня;
- Нижньодуванська, Саатівська, Рубіжанська, Марківська – 26 грудня – 08 січня;
- Кремінська – 29 грудня – 15 січня;
- Новопсковська – 31 грудня – 15 січня;
- Чмирівська – 1 січня – 15 січня 2023 року.
Важливо Зимові канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочиватимуть українські школярі
Коли зимові канікули 2022 – 2023 у школах України
- Цей навчальний рік в Україні триває з 1 вересня до 30 червня.
- Дати канікул кожна школа встановлює самостійно.
- Проте керівництво навчальних закладів має зважати на рекомендації МОН та безпеку в регіоні.
- Загальна тривалість канікул без урахування літніх має не перевищувати 30 днів.
- Відповідно до стандартного графіку зимові канікули у школах України мають стартувати 26 грудня 2022 року і тривати до 8 січня 2023 року.