Глава Минобразования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, что почти 70% проверенных заведений имеют надежные хранилища. Так, готовы принимать детей на очное обучение.
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Сколько учебных заведений имеют укрытие
В частности, укрытия обустроены в:
- детских садах – 56,1 %;
- школах – 74,7%;
- училищах – 94,78 %;
- вузах – 87,8%.
Надежные укрытия в других учебных заведениях продолжают обустраивать.
Сколько учебных заведений – в оккупации
В МОН также рассказали, что после полномасштабного вторжения России более двух тысяч школ и садиков в Украине оказались в оккупации.
В частности, такое количество школ в областях:
- Херсонская – 357;
- Запорожская – 267;
- Луганская – 252;
- Донецкая область – 156;
- Харьковская – 10;
- Николаевская – 2.
Такое количество садиков:
- Херсонская – 429;
- Луганская – 270;
- Запорожская – 211;
- Донецкая – 163;
- Харьковская – 9;
- Николаевская – 1.
Также, по данным Минобразования, 174 детсада остаются убежищем для переселенцев.
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Как учатся школьники в Украине
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что в Украине:
- около 8,2 тысяч школ работают очно и смешано;
- почти 4,7 тысячи – онлайн.
В украинских школах учится около 4 миллионов учеников. При этом:
- оффлайн – более 1 миллиона;
- смешано – почти 1,2 миллиона;
- онлайн – почти 1,8 миллиона.
Кстати, в школах нашего государства функционирует более 25 тысяч инклюзивных классов. Там учатся почти 40 тысяч учащихся с особыми потребностями.
Также, по словам главы МОН, более 166 тысяч школьников-переселенцев и почти 90 тысяч – из ТОТ – учатся в школах Украины.