Дневники и оценки отсутствуют: как учатся во Франции украинские дети-беженцы

Наталья Шаманова от войны с двумя детьми также сбежала во Францию. Как учились в местной школе ее сын-первоклассник и дочь-четвертоклассница, читайте ниже.

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Все дети школьного возраста должны посещать учебные заведения. Дети Шамановой учились в интеграционном классе для иностранцев в атмосфере равенства и уважения. Все ученики учили французский язык и другие предметы в соответствии со своим возрастом.

Впоследствии детей-беженцев приобщали к урокам физкультуры, рисования, математики. Как только дети овладевают французским на достаточном уровне, их переводят в стандартный класс. Но не быстрее чем через год – два.

Во Франции много эмигрантов, поэтому система обучения детей-иностранцев хорошо отработана.

Учеба в младшей школе длится с 8.30 до 16.30. За это время учащиеся посещают всего четыре урока. С 11.45 до 13.30 – перерыв: у детей есть время поесть и поиграть в игры на улице. Смартфоны в школе на уроках запрещены. Сами классы очень мультимедийны.

Ученики младшей школы в своем рюкзаке носят всего две тетради на все предметы и пенал. Дневники и оценки отсутствуют. Об успешности ученика родители узнают в конце семестра. Также ученики начальных классов не учат английский язык и информатику.

Среда, суббота и воскресенье – выходные. Кстати, общение учителей, родителей и учащихся происходит только в рабочее время. Чатов и родительских комитетов нет.

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