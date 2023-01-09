Дневники и оценки отсутствуют: как учатся во Франции украинские дети-беженцы
Источник:Укринформ
Из-за нападения России около полумиллиона школьников из Украины учатся за границей. Многие из них получают образование во французских школах.
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Как учатся дети-беженцы в школах Франции
Все дети школьного возраста должны посещать учебные заведения. Дети Шамановой учились в интеграционном классе для иностранцев в атмосфере равенства и уважения. Все ученики учили французский язык и другие предметы в соответствии со своим возрастом.
Впоследствии детей-беженцев приобщали к урокам физкультуры, рисования, математики. Как только дети овладевают французским на достаточном уровне, их переводят в стандартный класс. Но не быстрее чем через год – два.
Во Франции много эмигрантов, поэтому система обучения детей-иностранцев хорошо отработана.
Учеба в младшей школе длится с 8.30 до 16.30. За это время учащиеся посещают всего четыре урока. С 11.45 до 13.30 – перерыв: у детей есть время поесть и поиграть в игры на улице. Смартфоны в школе на уроках запрещены. Сами классы очень мультимедийны.
Ученики младшей школы в своем рюкзаке носят всего две тетради на все предметы и пенал. Дневники и оценки отсутствуют. Об успешности ученика родители узнают в конце семестра. Также ученики начальных классов не учат английский язык и информатику.
Среда, суббота и воскресенье – выходные. Кстати, общение учителей, родителей и учащихся происходит только в рабочее время. Чатов и родительских комитетов нет.
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Как учатся украинские школьники за границей
Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения:
- онлайн в своей украинской школе;
- "семейная" форма;
- Международная украинская школа (МУШ) – экстернатная форма обучения. Ее поддерживают 38 европейских учебных заведений.