После возмущения Румынии: Минобразования остановило печать учебников по "молдавскому языку"

Министерство образования и науки Украины 16 ноября объявило о приостановке печати учебников по "молдавскому языку". Это произошло после того, как румынская сторона выразила свое решительное негодование.

Так, румынские СМИ обратили внимание на содержание учебника, где содержался термин "молдавский язык". Протест выразил и премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

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Министерство образования и науки Украины подчеркнуло, что официальное название языка сейчас - "румынский язык", а не "молдавский". Соответственно все официальные решения и документы будут готовиться с учетом этого изменения.

Обращаясь к сообщениям СМИ о печати учебников на "молдавском языке", министерство уточнило, что эти учебники были утверждены к печати в мае, а основной тираж был напечатан летом, до перехода на "румынский язык".

В МОН подчеркнули, что уже остановили любую печать этих учебников. Кроме того, там также разрабатывают механизм замены ранее напечатанных экземпляров на учебниках на румынском языке.

Инцидент с учебниками по "молдавскому языку"

Румынское издание Libertatea опубликовало материал, в котором говорится, что украинское государственное издательство "Мир" готовит учебники "Молдовская мова" и "Молдовская и мировая литература" для учащихся 5 классов в Одесской области.



Учебники по "молдавскому языку" для 5 классов / Фото издания Libertatea

На эти учебники отреагировал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Он заявил, что был раздражен из-за информации в статье румынского издания, которая оказалась правдивой.

Я попросил советника по внешней политике позвонить в Украину, чтобы узнать, что происходит. Мы выяснили правду: эти пособия были напечатаны,

– сказал Челаку.

Глава румынского правительства назвал вопрос печати учебников "молдавским языком" "логистической проблемой". По его словам, это произошло несмотря на предварительное обещание Кабмина прекратить использование термина "молдавский язык" и официально признать румынский как единственный язык, на котором говорит румынское меньшинство, проживающее в Украине.

В конце концов Анатолий Попеску, президент Ассоциации румын Бессарабии Одесской области, обратился по электронной почте к Игорю Мельнику, директору издательства "Мир", призывая его прекратить издание этих учебников. В ответ издатель отметил, что решение печатать или не печатать те или иные книги, финансируемые государством, не могут приниматься самостоятельно издательством.

Далее директор издательства подчеркнул, что никакого официального сообщения от украинского правительства о прекращении "молдавского" языка в сфере образования не было.

Попеску выразил свою обеспокоенность, заявив, что нет сведений о каких-либо решениях, принятых украинской исполнительной властью, несмотря на грандиозное заявление, сделанное премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку сразу после первого совместного заседания двух правительств 18 октября 2023 года.

Обратите внимание! Термин "молдавский язык" искусственно ввели в речь советская власть для того, чтобы умышленно разделить родственные народы. Несмотря на признание Молдовой неправдивости этого термина, сейчас в стране достаточно сторонников "молдавского языка".