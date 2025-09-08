В этом учебном году украинские школы пополнили около 252 тысяч первоклассников. В прошлом году первоклашек было 314 тысяч.

То есть в этом году в первом классе будут учиться на 62 тысячи меньше детей. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака в интервью ZN.UA.

Почему первоклассников меньше?

Нардеп также назвал причины падения количества первоклашек:

низкая рождаемость;

массовый выезд детей в первые годы полномасштабной войны.

В то же время Бабак отметил, что в 2025 году родители почти не вывозят за границу детей шестилетнего возраста, а наоборот – некоторые возвращаются из-за границы.

Но последствия того периода и общей негативной демографии – падение рождаемости – будем чувствовать еще долго. Количество первоклашек еще будет уменьшаться, это неизбежно,

– заявил глава Образовательного комитета Рады.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой подтвердил, что в этом году 252 тысяч детей стали первоклассниками.

