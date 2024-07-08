Когда в школах Черновцов стартует новый учебный год

Решение о том, когда стартует новый учебный год в школах Черновцов, будут принимать педагогические советы учебных заведений. Пока не известно, сядут ли ученики за парты уже в августе.

Об этом сообщила заместитель начальника управления образования Черновицкого горсовета Елена Онофрей. Обучение в школах может стартовать уже 19 августа, если будет соответствующее распоряжение.

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Когда начнется новый учебный год в Черновцах

Чиновница отметила, что обучение в школах Черновцов начнется в соответствии с постановлением Кабмина.

По результатам совещания определили, что, возможно, мы были бы готовы начать обучение 19 августа,

– рассказала Онофрей.

И добавила, что трудности возникают и из-за того, что многие дети находится на отдыхе с родителями за рубежом.

Это вызов, который можно преодолеть, ведь первый месяц обучения – это повторение изученного материала за предыдущий год. Поэтому дети не получат серьезных образовательных потерь из-за того, что пропустят неделю или две обучения именно в этот период,

– считает чиновница.

Так, в случае принятия решения о начале обучения раньше, первый семестр в школах Черновцов может длиться до 29 ноября, второй – с 3 февраля до 6 июня. Но возможны изменения, учитывая ситуацию с безопасностью и состояние энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее мы информировали о том, когда стартует новый учебный год в школах Черновцов и какая ложная информация появилась в сети. Об этом читайте по ссылке.