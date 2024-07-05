Об этом сообщила руководительница департамента образования и науки Ивано-Франковского горсовета Виктория Дротянко. И опровергла ложную информацию, которую распространили в сети.
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Когда начнется обучение в школах Ивано-Франковска
Чиновница сообщила: информация об обучении в школах города в августе – фейк.
Планируем начать новый учебный год в школах 1 сентября,
– отметила Дротянко.
В городском департаменте образования и науки также сообщили, что, несмотря на отключение света, школьники не будут выходить на учебу с каникул раньше, пишет ПИК.
Так, городской совет Ивано-Франковска пока не принимал решение об изменении даты начала обучения в школах города.
Возможно, школы будут работать в комбинированном формате – офлайн и онлайн – в зависимости от ситуации с безопасностью,
– сообщили чиновники.
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Что раньше говорил Марцинкив
- Ранее о вероятности того, что учебный год 2024/25 может начаться в школах Ивано-Франковска раньше, чем 1 сентября, заявлял мэр города Руслан Марцинкив.
- В конце мая он сказал, что городские власти пока не знает, когда в этом году в школах прозвучит первый звонок.
- Возможно, первый звонок состоится первого августа или пятнадцатого августа. Посмотрим. Это будет зависеть от того, что будет происходить в государстве, – тогда заявил Марцинкив.
- Но это были лишь предположения, несмотря на тревожную ситуацию с электроэнергией в стране.