Так стремятся гарантировать полноценный школьный учебный год. Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что из-за чрезвычайно сложной ситуации с электроэнергией в городе готовятся к различным сценариям.
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Какие изменения ожидают школьников
Глава города сообщил: в случае полного блэкаута все львовские школы станут круглосуточными пунктами несокрушимости, где львовяне смогут согреться и зарядить устройства.
Если ситуация с электроэнергией зимой стабилизируется, школы будут работать в обычном режиме,
– уточнил Садовый.
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Когда будут зимние каникулы
Мэр также отметил, что плановые зимние каникулы начнутся 21 декабря.
На случай ухудшения ситуации с электроэнергией каникулы будут продлены,
– сообщил чиновник.
И добавил, что в школах будут работать дежурные группы для детей, чьи родители не смогут оставить их дома.
План такой. Если будут изменения, оперативно сообщим,
– добавил мэр Львова.
И резюмировал: наша цель – обеспечить качественное образование при любых условиях. Вместе мы преодолеем все вызовы!