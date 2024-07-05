Так стремятся гарантировать полноценный школьный учебный год. Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что из-за чрезвычайно сложной ситуации с электроэнергией в городе готовятся к различным сценариям.

Смотрите также В Черкассах планируют изменить график учебного года в школах

Какие изменения ожидают школьников

Глава города сообщил: в случае полного блэкаута все львовские школы станут круглосуточными пунктами несокрушимости, где львовяне смогут согреться и зарядить устройства.

Если ситуация с электроэнергией зимой стабилизируется, школы будут работать в обычном режиме,

– уточнил Садовый.

Смотрите также Учеников-переселенцев могут лишить права учиться в дистанционном формате, – правозащитники

Когда будут зимние каникулы

Мэр также отметил, что плановые зимние каникулы начнутся 21 декабря.

На случай ухудшения ситуации с электроэнергией каникулы будут продлены,

– сообщил чиновник.

И добавил, что в школах будут работать дежурные группы для детей, чьи родители не смогут оставить их дома.

План такой. Если будут изменения, оперативно сообщим,

– добавил мэр Львова.

И резюмировал: наша цель – обеспечить качественное образование при любых условиях. Вместе мы преодолеем все вызовы!