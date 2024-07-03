В этом убеждают в ОО "Донбасс SOS". И заявляют, что Минобразования Украины разработало проект приказа о соответствующих изменениях подходов к обеспечению учебного процесса во время военного положения.

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Как будут получать образование ученики-переселенцы

Согласно документу, как заявляют правозащитники, ученики-ВПЛ, которые учились дистанционно за пределами своего пребывания, должны учиться очно или смешанно по месту фактического проживания.

Правозащитники считают, что такие изменения повлекут высвобождение около 10 тысяч педагогов, работающих в перемещенных школах и с учениками на ВОТ. Соответственно и закрытие школ, которые были перемещенными и обеспечивали обучение школьникам в дистанционном формате. В частности, ученикам, которые остались на оккупированных территориях, но продолжали учиться в украинской системе образования.

Независимо от формата, обучение может быть интересным и эффективным. Это ежедневно доказывает первая дистанционная школа в Украине "Оптима", которой доверяют 13 000 семей. Получите демодоступ, чтобы и ваши дети испытали образование будущего уже сегодня.

Школьники с ТОТ смогут продолжить обучение в украинских школах по индивидуальной форме, уточнили изменения в вышеупомянутый проект правозащитники. И отмечают, что такой формат обучения не предусматривает регулярного проведения занятий.

А ученики, по их словам, должны будут самостоятельно осваивать школьную программу и затем проходить оценивание. Такой подход не является приемлемым для учеников на ВОТ, объясняют в ОО.