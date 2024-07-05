Так прагнуть гарантувати повноцінний шкільний навчальний рік. Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що через надзвичайно складну ситуацію з електроенергією у місті готуються до різних сценаріїв.

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Які зміни очікують на школярів

Очільник міста повідомив: у разі повного блекауту всі львівські школи стануть цілодобовими пунктами незламності, де львів'яни зможуть зігрітися та зарядити пристрої.

Якщо ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі,

– уточнив Садовий.

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Коли будуть зимові канікули

Мер також зауважив, що планові зимові канікули розпочнуться 21 грудня.

На випадок погіршення ситуації з електроенергією канікули буде продовжено,

– повідомив посадовець.

І додав, що у школах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома.

План такий. Якщо будуть зміни, оперативно повідомимо,

– додав мер Львова.

І резюмував: наша мета – забезпечити якісну освіту за будь-яких умов. Разом ми подолаємо всі виклики!