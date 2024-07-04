Заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна повідомила, що через кризу з електропостачанням у нашій державі у їхньому місті обговорюють різні варіанти організації наступного навчального року.
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Як у Черкасах вчитимуться учні
Так, у Черкасах чиновники розглядають втілення у життя таких варіантів навчання школярів та організації канікул:
- Відмова від осінніх та весняних канікул із збільшенням зимових канікул до місяця.
- Подовження зимових канікул на один місяць і завершення навчального року на початку червня 2025 року.
- Перехід на шестиденний навчальний тиждень, що дозволить скоротити термін навчання та подовжити зимові канікули.
Заступниця мера зазначила, що ці варіанти обговорять публічно з директорами шкіл. Основною метою є забезпечення очного навчання в умовах денного світла.
- Раніше ми інформували про те, що на Львівщині 41 тисячу учнів можуть вже з початку нового навчального року перевести на дистанційний формат навчання. Це станеться у разі, якщо уряд змінами до постанови не надасть дозвіл на функціонування шкіл з певним типом укриттів.